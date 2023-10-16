Рейтинг@Mail.ru
"Мы проиграли": в Польше рассказали про подставу от Украины - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:50 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/nakazanie-1902958777.html
"Мы проиграли": в Польше рассказали про подставу от Украины
"Мы проиграли": в Польше рассказали про подставу от Украины - РИА Новости, 16.10.2023
"Мы проиграли": в Польше рассказали про подставу от Украины
Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил профессор Варшавского университета Витольд... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T00:50
2023-10-16T00:50
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
россия
витольд модзелевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:230:2692:1744_1920x0_80_0_0_faa5b3ae3d86cd7d3ef6748ce9b68080.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska.&quot;Мы проигрываем уже не только экономически, но и политически: Польша, к примеру, будет показательно наказана за «незаконное» введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она «нарушила международное право»&quot;, — написал эксперт.Модзелевский отметил, что попытки Польши следовать интересам своих граждан постоянно оказываются противоречащими законам Евросоюза или международному праву вообще. Профессор назвал такое положение дел "бредом".По мнению ученого, Украина выступает инструментом Берлина, с помощью которого немцы пытаются подчинить себе Польшу.Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последнее время из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html
https://ria.ru/20231015/polsha-1902913996.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:0:2692:2019_1920x0_80_0_0_8de5493d9e22545f511a77df0551241d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, россия, витольд модзелевский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Россия, Витольд Модзелевский
"Мы проиграли": в Польше рассказали про подставу от Украины

Профессор Модзелевский: Польша проигрывает в экономике и политике из-за Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska.
«

"Мы проигрываем уже не только экономически, но и политически: Польша, к примеру, будет показательно наказана за «незаконное» введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она «нарушила международное право»", — написал эксперт.

Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Главный итог польских выборов: страна расколота на две части
Вчера, 00:38
Модзелевский отметил, что попытки Польши следовать интересам своих граждан постоянно оказываются противоречащими законам Евросоюза или международному праву вообще. Профессор назвал такое положение дел "бредом".
По мнению ученого, Украина выступает инструментом Берлина, с помощью которого немцы пытаются подчинить себе Польшу.
Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последнее время из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
В США предупредили Зеленского о неожиданной угрозе со стороны Польши
15 октября, 16:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаРоссияВитольд Модзелевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала