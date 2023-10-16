https://ria.ru/20231016/nakazanie-1902958777.html

"Мы проиграли": в Польше рассказали про подставу от Украины

"Мы проиграли": в Польше рассказали про подставу от Украины - РИА Новости, 16.10.2023

"Мы проиграли": в Польше рассказали про подставу от Украины

Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил профессор Варшавского университета Витольд... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T00:50

2023-10-16T00:50

2023-10-16T00:50

специальная военная операция на украине

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украина

россия

витольд модзелевский

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska."Мы проигрываем уже не только экономически, но и политически: Польша, к примеру, будет показательно наказана за «незаконное» введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она «нарушила международное право»", — написал эксперт.Модзелевский отметил, что попытки Польши следовать интересам своих граждан постоянно оказываются противоречащими законам Евросоюза или международному праву вообще. Профессор назвал такое положение дел "бредом".По мнению ученого, Украина выступает инструментом Берлина, с помощью которого немцы пытаются подчинить себе Польшу.Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последнее время из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html

https://ria.ru/20231015/polsha-1902913996.html

польша

украина

россия

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в мире, польша, украина, россия, витольд модзелевский