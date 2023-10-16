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Крупнейшие производители мяса курицы начали снижать оптовые цены
Крупнейшие производители мяса курицы начали снижать оптовые цены - РИА Новости, 16.10.2023
Крупнейшие производители мяса курицы начали снижать оптовые цены
Крупнейшие производители мяса кур — компании "Черкизово", ГАП "Ресурс" и "Приосколье" — начали снижать оптовые цены на свою продукцию после запроса Федеральной... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:39
2023-10-16T12:39
2023-10-16T16:11
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Крупнейшие производители мяса кур — компании "Черкизово", ГАП "Ресурс" и "Приосколье" — начали снижать оптовые цены на свою продукцию после запроса Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ведомство также рекомендовало торговым сетям соразмерно снижать стоимость куриного мяса в магазинах, сообщила ФАС в Telegram-канале."В результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Об этом они уведомили ФАС", — говорится в публикации службы.В ФАС также напомнили о необходимости ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимости необоснованного повышения цен на куриное мясо и иные продовольственные товары."ФАС России также направила письма в торговые сети с рекомендацией соразмерно снижать розничные цены для потребителей в случае снижения цен или предоставления скидок на куриное мясо поставщиками", — добавили в пресс-службе антимонопольного ведомства.Кроме того, служба проконтролирует исполнение взятых на себя обязательств поставщиками и принципов ответственного ценообразования торговыми сетями.
https://ria.ru/20230526/tseny-1874287162.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Крупнейшие производители мяса курицы начали снижать оптовые цены
ФАС: "Черкизово", "ГАП Ресурс" и "Приосколье" снижают оптовые цены на мясо кур
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Крупнейшие производители мяса кур — компании "Черкизово", ГАП "Ресурс" и "Приосколье" — начали снижать оптовые цены на свою продукцию после запроса Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ведомство также рекомендовало торговым сетям соразмерно снижать стоимость куриного мяса в магазинах, сообщила ФАС в Telegram-канале.
"В результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Об этом они уведомили ФАС", — говорится в публикации службы.
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В ФАС также напомнили о необходимости ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимости необоснованного повышения цен на куриное мясо и иные продовольственные товары.
"ФАС России также направила письма в торговые сети с рекомендацией соразмерно снижать розничные цены для потребителей в случае снижения цен или предоставления скидок на куриное мясо поставщиками", — добавили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Кроме того, служба проконтролирует исполнение взятых на себя обязательств поставщиками и принципов ответственного ценообразования торговыми сетями.
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