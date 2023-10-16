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Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ - РИА Новости, 16.10.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:52 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/moskva-1903019853.html
Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ - РИА Новости, 16.10.2023
Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:52
2023-10-16T11:52
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петр бирюков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по подготовке к зимнему периоду столичных фонтанов. Приступили к работам по консервации фонтана "Дружба народов", расположенного на Центральной аллее ВДНХ. Из чаши сооружения уже слили воду и промыли вручную уникальные скульптуры. Проведем проверку инженерных коммуникаций и насосного оборудования, демонтируем подводную подсветку и струеобразующие элементы. Перед холодами скульптуры закроем деревянными коробами", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что зимой проведут плановое обслуживание фонтана, отремонтируют при необходимости конструкции и системы.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, вднх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, ВДНХ

Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыФонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме
Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по подготовке к зимнему периоду столичных фонтанов. Приступили к работам по консервации фонтана "Дружба народов", расположенного на Центральной аллее ВДНХ. Из чаши сооружения уже слили воду и промыли вручную уникальные скульптуры. Проведем проверку инженерных коммуникаций и насосного оборудования, демонтируем подводную подсветку и струеобразующие элементы. Перед холодами скульптуры закроем деревянными коробами", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Промывка дорог с шампунем в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
В Москве промыли дороги в ходе подготовки к зиме
14 октября, 14:38
Отмечается, что зимой проведут плановое обслуживание фонтана, отремонтируют при необходимости конструкции и системы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыВДНХ
 
 
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