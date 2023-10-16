https://ria.ru/20231016/moskva-1903019853.html
Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ - РИА Новости, 16.10.2023
Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:52
2023-10-16T11:52
2023-10-16T11:52
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по подготовке к зимнему периоду столичных фонтанов. Приступили к работам по консервации фонтана "Дружба народов", расположенного на Центральной аллее ВДНХ. Из чаши сооружения уже слили воду и промыли вручную уникальные скульптуры. Проведем проверку инженерных коммуникаций и насосного оборудования, демонтируем подводную подсветку и струеобразующие элементы. Перед холодами скульптуры закроем деревянными коробами", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что зимой проведут плановое обслуживание фонтана, отремонтируют при необходимости конструкции и системы.
https://ria.ru/20231014/moskva-1902760117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, вднх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, ВДНХ