https://ria.ru/20231016/moskva-1903019853.html

Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ

Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ - РИА Новости, 16.10.2023

Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ

Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:52

2023-10-16T11:52

2023-10-16T11:52

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москва

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по подготовке к зимнему периоду столичных фонтанов. Приступили к работам по консервации фонтана "Дружба народов", расположенного на Центральной аллее ВДНХ. Из чаши сооружения уже слили воду и промыли вручную уникальные скульптуры. Проведем проверку инженерных коммуникаций и насосного оборудования, демонтируем подводную подсветку и струеобразующие элементы. Перед холодами скульптуры закроем деревянными коробами", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что зимой проведут плановое обслуживание фонтана, отремонтируют при необходимости конструкции и системы.

https://ria.ru/20231014/moskva-1902760117.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, вднх