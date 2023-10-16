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Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
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11:05 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/moratoriy-1903009088.html
Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявили в МИД
Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявили в МИД
Россия в случае отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявил в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:05
2023-10-16T11:05
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия в случае отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. "Отзыв ратификации отнюдь не подрывает нашего конструктивного подхода к ДВЗЯИ и не означает намерение нашей страны возобновить ядерные испытания", - сказал Ермаков. "Россия в случае принятия соответствующего законопроекта остается государством, подписавшим Договор, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Наша страна также продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный указом президента Российской Федерации ещё в 1992 году", - подчеркнул он. Ранее комитет Госдумы по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), его могут рассмотреть в первом чтении 17 октября. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что все 450 депутатов станут соавторами законопроекта. При внесении законопроекта соавторов оказалось менее 450, следует из документа, размещенного в думской базе. Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231016/ispytaniya-1903002199.html
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россия, сша, китай, владимир ермаков, владимир путин, госдума рф, в мире
Россия, США, Китай, Владимир Ермаков, Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявили в МИД

МИД: отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерение проводить ядерные испытания

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия в случае отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Отзыв ратификации отнюдь не подрывает нашего конструктивного подхода к ДВЗЯИ и не означает намерение нашей страны возобновить ядерные испытания", - сказал Ермаков.
"Россия в случае принятия соответствующего законопроекта остается государством, подписавшим Договор, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Наша страна также продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный указом президента Российской Федерации ещё в 1992 году", - подчеркнул он.
Ранее комитет Госдумы по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), его могут рассмотреть в первом чтении 17 октября. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что все 450 депутатов станут соавторами законопроекта. При внесении законопроекта соавторов оказалось менее 450, следует из документа, размещенного в думской базе.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Россия не станет первой проводить ядерные испытания, заявили в МИД
Вчера, 10:30
Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
В МИД заявили, что надо учитывать ядерный арсенал Запада
14 октября, 03:05
 
РоссияСШАКитайВладимир ЕрмаковВладимир ПутинГосдума РФВ мире
 
 
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