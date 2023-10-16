https://ria.ru/20231016/moldaviya-1903193827.html

Оппозиция обвинила власти Молдавии в отказе от эвакуации граждан из Израиля

Оппозиция обвинила власти Молдавии в отказе от эвакуации граждан из Израиля - РИА Новости, 16.10.2023

Оппозиция обвинила власти Молдавии в отказе от эвакуации граждан из Израиля

Оппозиционная партия "Шор" обратилась в компетентные органы с жалобой на то, что власти Молдавии не организовали эвакуацию граждан из Израиля, сообщила в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T21:43

2023-10-16T21:43

2023-10-16T21:43

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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" обратилась в компетентные органы с жалобой на то, что власти Молдавии не организовали эвакуацию граждан из Израиля, сообщила в понедельник замглавы политсилы, депутат парламента Марина Таубер. Власти Молдавии не организовали централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. Лидер партии "Шор" бизнесмен Илан Шор объявил, что готов оказать помощь в эвакуации граждан Молдавии, находящихся в Израиле. На данный момент им было организовано несколько чартерных рейсов в Кишинев, более 650 человек вернулись домой. "Мы здесь не для того, чтобы пиариться, как говорят некоторые, а для того, чтобы реально помочь людям! Мы с коллегами подали много запросов в компетентные органы, чтобы они разобрались в происходящем, потому что за неоказание помощи своим гражданам, которые находятся в беде и в состоянии угрозы, есть статья в Уголовном кодексе", - заявила Таубер журналистам. Она отметила, что оппозиция обратилась в компетентные органы из-за факта неоказания властями помощи гражданам, которые оказались в опасности. Депутат напомнила, что за это может грозить уголовное наказание. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/evakuatsiya-1902804508.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, молдавия, кишинев, марина таубер, илан шор, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году