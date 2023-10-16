Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция обвинила власти Молдавии в отказе от эвакуации граждан из Израиля - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/moldaviya-1903193827.html
Оппозиция обвинила власти Молдавии в отказе от эвакуации граждан из Израиля
Оппозиция обвинила власти Молдавии в отказе от эвакуации граждан из Израиля - РИА Новости, 16.10.2023
Оппозиция обвинила власти Молдавии в отказе от эвакуации граждан из Израиля
Оппозиционная партия "Шор" обратилась в компетентные органы с жалобой на то, что власти Молдавии не организовали эвакуацию граждан из Израиля, сообщила в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T21:43
2023-10-16T21:43
в мире
израиль
молдавия
кишинев
марина таубер
илан шор
владимир путин
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" обратилась в компетентные органы с жалобой на то, что власти Молдавии не организовали эвакуацию граждан из Израиля, сообщила в понедельник замглавы политсилы, депутат парламента Марина Таубер. Власти Молдавии не организовали централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. Лидер партии "Шор" бизнесмен Илан Шор объявил, что готов оказать помощь в эвакуации граждан Молдавии, находящихся в Израиле. На данный момент им было организовано несколько чартерных рейсов в Кишинев, более 650 человек вернулись домой. "Мы здесь не для того, чтобы пиариться, как говорят некоторые, а для того, чтобы реально помочь людям! Мы с коллегами подали много запросов в компетентные органы, чтобы они разобрались в происходящем, потому что за неоказание помощи своим гражданам, которые находятся в беде и в состоянии угрозы, есть статья в Уголовном кодексе", - заявила Таубер журналистам. Она отметила, что оппозиция обратилась в компетентные органы из-за факта неоказания властями помощи гражданам, которые оказались в опасности. Депутат напомнила, что за это может грозить уголовное наказание. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231014/evakuatsiya-1902804508.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
израиль
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, молдавия, кишинев, марина таубер, илан шор, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Илан Шор, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Оппозиция обвинила власти Молдавии в отказе от эвакуации граждан из Израиля

"Шор" хочет привлечь власти Молдавии к ответу за отказ от эвакуации из Израиля

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" обратилась в компетентные органы с жалобой на то, что власти Молдавии не организовали эвакуацию граждан из Израиля, сообщила в понедельник замглавы политсилы, депутат парламента Марина Таубер.
Власти Молдавии не организовали централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. Лидер партии "Шор" бизнесмен Илан Шор объявил, что готов оказать помощь в эвакуации граждан Молдавии, находящихся в Израиле. На данный момент им было организовано несколько чартерных рейсов в Кишинев, более 650 человек вернулись домой.
Палестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Пятьдесят молдаван в секторе Газа попросили Кишинев об эвакуации
14 октября, 19:02
«
"Мы здесь не для того, чтобы пиариться, как говорят некоторые, а для того, чтобы реально помочь людям! Мы с коллегами подали много запросов в компетентные органы, чтобы они разобрались в происходящем, потому что за неоказание помощи своим гражданам, которые находятся в беде и в состоянии угрозы, есть статья в Уголовном кодексе", - заявила Таубер журналистам.
Она отметила, что оппозиция обратилась в компетентные органы из-за факта неоказания властями помощи гражданам, которые оказались в опасности. Депутат напомнила, что за это может грозить уголовное наказание.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильМолдавияКишиневМарина ТауберИлан ШорВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала