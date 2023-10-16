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В Башкирии экологи поймали медвежонка, мать которого напала на женщину - РИА Новости, 16.10.2023
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21:57 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/medvezhonok-1903196317.html
В Башкирии экологи поймали медвежонка, мать которого напала на женщину
В Башкирии экологи поймали медвежонка, мать которого напала на женщину - РИА Новости, 16.10.2023
В Башкирии экологи поймали медвежонка, мать которого напала на женщину
Экологи поймали одного из трех медвежат, мать которых напала на женщину в башкирском селе, остальных животных ищут, сообщил министр природопользования и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T21:57
2023-10-16T21:57
происшествия
ишимбайский район
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УФА, 16 окт - РИА Новости. Экологи поймали одного из трех медвежат, мать которых напала на женщину в башкирском селе, остальных животных ищут, сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов. Ранее в министерстве сообщали РИА Новости, что 13 октября экологи и охотники добыли медведицу, напавшую на женщину в селе Петровское Ишимбайского района, а трех ее медвежат отловили и передадут в общество охотников. Выяснилось, что медвежат еще не отловили. Фазылов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что с 15 октября территорию села и окрестности патрулируют пять бригад из сотрудников министерства и Ишимбайского городского общества охотников и рыболов. Все мероприятия координирует заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев. "Нахождение диких хищников рядом с населенным пунктом представляет опасность не только жизни и здоровью людей, но и самим животным. На данный момент один медвежонок пойман. В дальнейшем будем решать вопрос по его передаче на передержку. Остальных медвежат пока не удалось обнаружить, возможно, они сами ушли в лесной массив. Мероприятия по поиску продолжаются",- сообщил Фазылов.
https://ria.ru/20231013/napadenie-1902455962.html
https://ria.ru/20231009/medvedi-1901390859.html
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происшествия, ишимбайский район
Происшествия, Ишимбайский район
В Башкирии экологи поймали медвежонка, мать которого напала на женщину

В Башкирии поймали одного из трех медвежонка, мать которых напала на женщину

© РИА Новости / Виталий АньковДетеныш гималайского медведя, оставшийся без родителей, ставших жертвами браконьеров
Детеныш гималайского медведя, оставшийся без родителей, ставших жертвами браконьеров - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
УФА, 16 окт - РИА Новости. Экологи поймали одного из трех медвежат, мать которых напала на женщину в башкирском селе, остальных животных ищут, сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.
Ранее в министерстве сообщали РИА Новости, что 13 октября экологи и охотники добыли медведицу, напавшую на женщину в селе Петровское Ишимбайского района, а трех ее медвежат отловили и передадут в общество охотников.
Сотрудники полиции и Минэкологии Башкирии на месте происшествия, где медведица напала на местную жительницу в Ишимбайском районе. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В Башкирии женщину госпитализировали после нападения медведя
13 октября, 10:47
Выяснилось, что медвежат еще не отловили.
Фазылов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что с 15 октября территорию села и окрестности патрулируют пять бригад из сотрудников министерства и Ишимбайского городского общества охотников и рыболов. Все мероприятия координирует заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев.
«
"Нахождение диких хищников рядом с населенным пунктом представляет опасность не только жизни и здоровью людей, но и самим животным. На данный момент один медвежонок пойман. В дальнейшем будем решать вопрос по его передаче на передержку. Остальных медвежат пока не удалось обнаружить, возможно, они сами ушли в лесной массив. Мероприятия по поиску продолжаются",- сообщил Фазылов.
Медведь - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Японии шесть человек пострадали от нападения медведей, сообщили СМИ
9 октября, 06:53
 
ПроисшествияИшимбайский район
 
 
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