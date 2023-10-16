https://ria.ru/20231016/medvezhonok-1903196317.html

В Башкирии экологи поймали медвежонка, мать которого напала на женщину

В Башкирии экологи поймали медвежонка, мать которого напала на женщину - РИА Новости, 16.10.2023

В Башкирии экологи поймали медвежонка, мать которого напала на женщину

Экологи поймали одного из трех медвежат, мать которых напала на женщину в башкирском селе, остальных животных ищут, сообщил министр природопользования и... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T21:57

2023-10-16T21:57

2023-10-16T21:57

происшествия

ишимбайский район

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УФА, 16 окт - РИА Новости. Экологи поймали одного из трех медвежат, мать которых напала на женщину в башкирском селе, остальных животных ищут, сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов. Ранее в министерстве сообщали РИА Новости, что 13 октября экологи и охотники добыли медведицу, напавшую на женщину в селе Петровское Ишимбайского района, а трех ее медвежат отловили и передадут в общество охотников. Выяснилось, что медвежат еще не отловили. Фазылов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что с 15 октября территорию села и окрестности патрулируют пять бригад из сотрудников министерства и Ишимбайского городского общества охотников и рыболов. Все мероприятия координирует заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев. "Нахождение диких хищников рядом с населенным пунктом представляет опасность не только жизни и здоровью людей, но и самим животным. На данный момент один медвежонок пойман. В дальнейшем будем решать вопрос по его передаче на передержку. Остальных медвежат пока не удалось обнаружить, возможно, они сами ушли в лесной массив. Мероприятия по поиску продолжаются",- сообщил Фазылов.

https://ria.ru/20231013/napadenie-1902455962.html

https://ria.ru/20231009/medvedi-1901390859.html

ишимбайский район

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происшествия, ишимбайский район