https://ria.ru/20231016/malayziya-1903000081.html

Правительство Малайзии эвакуирует сотрудников посольства в Ливане

Правительство Малайзии эвакуирует сотрудников посольства в Ливане - РИА Новости, 16.10.2023

Правительство Малайзии эвакуирует сотрудников посольства в Ливане

Правительство Малайзии решило провести эвакуацию семей сотрудников его посольства в ливанской столице Бейруте на фоне недавней эскалации военных действий,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:18

2023-10-16T10:18

2023-10-16T10:18

в мире

израиль

малайзия

ливан

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/09/1549210941_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_ebcc76153e5d80d4a12ec5905aae87a8.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство Малайзии решило провести эвакуацию семей сотрудников его посольства в ливанской столице Бейруте на фоне недавней эскалации военных действий, затронувших юг Ливана, передает малайзийское новостное агентство Bernama. Ранее сообщалось, что минобороны и Армия обороны Израиля объявили о плане эвакуировать жителей 28 населенных пунктов на севере страны на границе с Ливаном. По данным Bernama, семьи сотрудников диппредставительства должны будут оставаться в Малайзии до тех пор, пока не пропадет угроза их безопасности. Министерство иностранных дел страны заявило, что это решение было активным шагом правительства по обеспечению безопасности своих граждан. "Однако посольство Малайзии продолжит работать в обычном режиме", - уточнили в ведомстве. МИД Малайзии также предложил малазийцам отложить поездки в Ливан. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231015/rakety-1902932021.html

https://ria.ru/20231015/obstrel-1902907087.html

израиль

малайзия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, малайзия, ливан, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году