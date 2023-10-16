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Макрон после атаки на школу попросил проверить досье радикалов - РИА Новости, 16.10.2023
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09:19 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/makron-1902988390.html
Макрон после атаки на школу попросил проверить досье радикалов
Макрон после атаки на школу попросил проверить досье радикалов - РИА Новости, 16.10.2023
Макрон после атаки на школу попросил проверить досье радикалов
Президент Франции Эммануэль Макрон после нападения на прошлой неделе на школу в Аррасе, при котором погиб учитель, просит префектов департаментов проверить... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:19
2023-10-16T09:19
в мире
франция
россия
анси
эммануэль макрон
жеральд дарманен
исламское государство
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ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после нападения на прошлой неделе на школу в Аррасе, при котором погиб учитель, просит префектов департаментов проверить досье радикалов, которых можно было бы выслать из страны, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свою информацию. "Президент Франции просит определить уровень террористической угрозы во Франции. Во всех департаментах страны по запросу Эммануэля Макрона префектам придется проверить всех внесенных в базы... Цель состоит в том, чтобы идентифицировать всех иностранных радикалов в базах, которых можно было бы выслать из Франции, чтобы гарантировать, что не было "упущений" при рассмотрении процедур, с указанием для каждого его биографии, степени радикализации, потенциала к переходу к действиям и административного положения", - сообщает телеканал. По информации телеканала, министр внутренних дел Жеральд Дарманен по запросу Елисейского дворца направит всем префектам Франции циркуляр с просьбой провести в течение двух суток встречу с командами по оценке радикализации, полицией, жандармерией, тюремными службами, судебными органами и разведкой. Согласно телеканалу, префектов попросят в каждом случае, когда речь идет об обязанных покинуть территорию Франции, а все возможности для обжалования исчерпаны, перейти к необходимым процедурам, чтобы осуществить высылку "как можно быстрее". При этом телеканал добавляет, что президент попросил главу МВД "обратить особое внимание" на тех выходцев с Кавказа в возрасте 16-25 лет в списках, которые представляют угрозу государственной безопасности (fiche S). В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около десяти преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению в ноябре. Число случаев нападений с ножом значительно выросло во Франции за последние несколько лет. Французские СМИ ранее сообщали, что ежедневно в стране совершается более 120 подобных атак. В июне 2023 года широкий общественный резонанс вызвало нападение во французском Анси, жертвами которого стали шесть человек, в том числе и четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трех лет. Нападение совершил сириец, которому за несколько дней до атаки отказали во французских документах. Всех пострадавших удалось спасти.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231014/frantsiya-1902721067.html
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в мире, франция, россия, анси, эммануэль макрон, жеральд дарманен, исламское государство
В мире, Франция, Россия, Анси, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен, Исламское государство
Макрон после атаки на школу попросил проверить досье радикалов

Макрон попросил проверить досье радикалов, которых можно выслать

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после нападения на прошлой неделе на школу в Аррасе, при котором погиб учитель, просит префектов департаментов проверить досье радикалов, которых можно было бы выслать из страны, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свою информацию.
"Президент Франции просит определить уровень террористической угрозы во Франции. Во всех департаментах страны по запросу Эммануэля Макрона префектам придется проверить всех внесенных в базы... Цель состоит в том, чтобы идентифицировать всех иностранных радикалов в базах, которых можно было бы выслать из Франции, чтобы гарантировать, что не было "упущений" при рассмотрении процедур, с указанием для каждого его биографии, степени радикализации, потенциала к переходу к действиям и административного положения", - сообщает телеканал.
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с прессой рядом со школой Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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По информации телеканала, министр внутренних дел Жеральд Дарманен по запросу Елисейского дворца направит всем префектам Франции циркуляр с просьбой провести в течение двух суток встречу с командами по оценке радикализации, полицией, жандармерией, тюремными службами, судебными органами и разведкой.
Согласно телеканалу, префектов попросят в каждом случае, когда речь идет об обязанных покинуть территорию Франции, а все возможности для обжалования исчерпаны, перейти к необходимым процедурам, чтобы осуществить высылку "как можно быстрее".
При этом телеканал добавляет, что президент попросил главу МВД "обратить особое внимание" на тех выходцев с Кавказа в возрасте 16-25 лет в списках, которые представляют угрозу государственной безопасности (fiche S).
В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около десяти преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению в ноябре.
Число случаев нападений с ножом значительно выросло во Франции за последние несколько лет. Французские СМИ ранее сообщали, что ежедневно в стране совершается более 120 подобных атак. В июне 2023 года широкий общественный резонанс вызвало нападение во французском Анси, жертвами которого стали шесть человек, в том числе и четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трех лет. Нападение совершил сириец, которому за несколько дней до атаки отказали во французских документах. Всех пострадавших удалось спасти.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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15 октября, 08:00
 
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