https://ria.ru/20231016/magate-1902982907.html

Эксперты МАГАТЭ начали сбор проб воды у АЭС "Фукусима-1"

Эксперты МАГАТЭ начали сбор проб воды у АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 16.10.2023

Эксперты МАГАТЭ начали сбор проб воды у АЭС "Фукусима-1"

Международная группа экспертов МАГАТЭ начала сбор проб воды и морских отложений около японской АЭС "Фукусима-1", сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T08:32

2023-10-16T08:32

2023-10-16T08:32

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ТОКИО, 16 окт – РИА Новости. Международная группа экспертов МАГАТЭ начала сбор проб воды и морских отложений около японской АЭС "Фукусима-1", сообщило агентство Киодо. Ранее о планах этого мониторинга сообщал МИД и МАГАТЭ. Это регулярный ежегодный мониторинг, который является частью проекта, рекомендованного в отчете МАГАТЭ от 2013 года по оказанию помощи в отслеживании ситуации после аварии на АЭС "Фукусима-1" в связи с планами демонтажа реактора станции. В составе группы специалисты из Канады, Китая и Южной Кореи. Работа продолжится до 23 октября, будут взяты пробы воды, грунта, рыбы, проведен анализ по содержанию трития и кобальта-60. Результаты сравнят с показателями прошлого года. В конце октября Японию посетит другая группа экспертов специальной экспертной группы, которая проводит мониторинг безопасности в связи со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Это будет первое посещение группы после начала сброса воды со станции. Оно проводится в рамках серии мониторинговых проверок МАГАТЭ, начатых в 2021 году в связи с планами, а затем и реализацией сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

https://ria.ru/20231005/sbros-1900579503.html

https://ria.ru/20230908/isk-1894920657.html

канада

китай

южная корея

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада, китай, южная корея, фукусима-1, магатэ, в мире