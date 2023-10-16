Рейтинг@Mail.ru
Эксперты МАГАТЭ начали сбор проб воды у АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/magate-1902982907.html
Эксперты МАГАТЭ начали сбор проб воды у АЭС "Фукусима-1"
Эксперты МАГАТЭ начали сбор проб воды у АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 16.10.2023
Эксперты МАГАТЭ начали сбор проб воды у АЭС "Фукусима-1"
Международная группа экспертов МАГАТЭ начала сбор проб воды и морских отложений около японской АЭС "Фукусима-1", сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:32
2023-10-16T08:32
канада
китай
южная корея
фукусима-1
магатэ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_5731296d29b491dcd6d5a1aab6954eed.jpg
ТОКИО, 16 окт – РИА Новости. Международная группа экспертов МАГАТЭ начала сбор проб воды и морских отложений около японской АЭС "Фукусима-1", сообщило агентство Киодо. Ранее о планах этого мониторинга сообщал МИД и МАГАТЭ. Это регулярный ежегодный мониторинг, который является частью проекта, рекомендованного в отчете МАГАТЭ от 2013 года по оказанию помощи в отслеживании ситуации после аварии на АЭС "Фукусима-1" в связи с планами демонтажа реактора станции. В составе группы специалисты из Канады, Китая и Южной Кореи. Работа продолжится до 23 октября, будут взяты пробы воды, грунта, рыбы, проведен анализ по содержанию трития и кобальта-60. Результаты сравнят с показателями прошлого года. В конце октября Японию посетит другая группа экспертов специальной экспертной группы, которая проводит мониторинг безопасности в связи со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Это будет первое посещение группы после начала сброса воды со станции. Оно проводится в рамках серии мониторинговых проверок МАГАТЭ, начатых в 2021 году в связи с планами, а затем и реализацией сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.
https://ria.ru/20231005/sbros-1900579503.html
https://ria.ru/20230908/isk-1894920657.html
канада
китай
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ed2894829a1fd7361923f0e353d95b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, китай, южная корея, фукусима-1, магатэ, в мире
Канада, Китай, Южная Корея, Фукусима-1, МАГАТЭ, В мире
Эксперты МАГАТЭ начали сбор проб воды у АЭС "Фукусима-1"

Эксперты МАГАТЭ соберут пробы воды у "Фукусима-1" во время ежегодной проверки

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 окт – РИА Новости. Международная группа экспертов МАГАТЭ начала сбор проб воды и морских отложений около японской АЭС "Фукусима-1", сообщило агентство Киодо.
Ранее о планах этого мониторинга сообщал МИД и МАГАТЭ. Это регулярный ежегодный мониторинг, который является частью проекта, рекомендованного в отчете МАГАТЭ от 2013 года по оказанию помощи в отслеживании ситуации после аварии на АЭС "Фукусима-1" в связи с планами демонтажа реактора станции.
Цистерны с радиоактивной водой на АЭС Фукусима - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
С АЭС "Фукусима-1" начали сброс второй партии воды в океан
5 октября, 04:58
В составе группы специалисты из Канады, Китая и Южной Кореи. Работа продолжится до 23 октября, будут взяты пробы воды, грунта, рыбы, проведен анализ по содержанию трития и кобальта-60. Результаты сравнят с показателями прошлого года.
В конце октября Японию посетит другая группа экспертов специальной экспертной группы, которая проводит мониторинг безопасности в связи со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Это будет первое посещение группы после начала сброса воды со станции. Оно проводится в рамках серии мониторинговых проверок МАГАТЭ, начатых в 2021 году в связи с планами, а затем и реализацией сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.
Окрестности АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Японии подали первый иск против сброса воды с АЭС "Фукусима-1"
8 сентября, 11:29
 
КанадаКитайЮжная КореяФукусима-1МАГАТЭВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала