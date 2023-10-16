Эксперты МАГАТЭ начали сбор проб воды у АЭС "Фукусима-1"
Эксперты МАГАТЭ соберут пробы воды у "Фукусима-1" во время ежегодной проверки
© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
ТОКИО, 16 окт – РИА Новости. Международная группа экспертов МАГАТЭ начала сбор проб воды и морских отложений около японской АЭС "Фукусима-1", сообщило агентство Киодо.
Ранее о планах этого мониторинга сообщал МИД и МАГАТЭ. Это регулярный ежегодный мониторинг, который является частью проекта, рекомендованного в отчете МАГАТЭ от 2013 года по оказанию помощи в отслеживании ситуации после аварии на АЭС "Фукусима-1" в связи с планами демонтажа реактора станции.
В составе группы специалисты из Канады, Китая и Южной Кореи. Работа продолжится до 23 октября, будут взяты пробы воды, грунта, рыбы, проведен анализ по содержанию трития и кобальта-60. Результаты сравнят с показателями прошлого года.
В конце октября Японию посетит другая группа экспертов специальной экспертной группы, которая проводит мониторинг безопасности в связи со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Это будет первое посещение группы после начала сброса воды со станции. Оно проводится в рамках серии мониторинговых проверок МАГАТЭ, начатых в 2021 году в связи с планами, а затем и реализацией сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.