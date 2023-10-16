https://ria.ru/20231016/lavrov-1902998597.html

Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.10.2023

Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке в ходе переговоров в Пекине, говорится в... РИА Новости, 16.10.2023

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2023-10-16T10:14

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россия

китай

ближний восток

сергей лавров

ван и (политик)

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шос

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке в ходе переговоров в Пекине, говорится в сообщении на официальном сайте МИД России. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных проблем, включая резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. Министры подробно обсудили проблематику безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте поддержания стабильности на Корейском полуострове и недопущения подрыва асеаноцентричной структуры безопасности. Кроме того, в ходе переговоров Лавров и Ван И затронули "проблематику украинского кризиса, включая усилия по его урегулированию политико-дипломатическими методами", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Главы МИД двух стран отметили важность укрепления тесной координации между Россией и Китаем на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других механизмах и форумах, подтвержден обоюдный настрой на уплотнение контактов в БРИКС с учетом председательства России в объединении в 2024 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Китае 16-18 октября, где примет участие в третьем форуме "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20231016/izrail-1902987279.html

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Варвара Скокшина

россия, китай, ближний восток, сергей лавров, ван и (политик), оон, шос, брикс, в мире