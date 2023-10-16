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Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.10.2023
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10:14 16.10.2023 (обновлено: 10:15 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/lavrov-1902998597.html
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.10.2023
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке в ходе переговоров в Пекине, говорится в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:14
2023-10-16T10:15
россия
китай
ближний восток
сергей лавров
ван и (политик)
оон
шос
брикс
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке в ходе переговоров в Пекине, говорится в сообщении на официальном сайте МИД России. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных проблем, включая резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. Министры подробно обсудили проблематику безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте поддержания стабильности на Корейском полуострове и недопущения подрыва асеаноцентричной структуры безопасности. Кроме того, в ходе переговоров Лавров и Ван И затронули "проблематику украинского кризиса, включая усилия по его урегулированию политико-дипломатическими методами", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Главы МИД двух стран отметили важность укрепления тесной координации между Россией и Китаем на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других механизмах и форумах, подтвержден обоюдный настрой на уплотнение контактов в БРИКС с учетом председательства России в объединении в 2024 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Китае 16-18 октября, где примет участие в третьем форуме "Один пояс, один путь".
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россия, китай, ближний восток, сергей лавров, ван и (политик), оон, шос, брикс, в мире
Россия, Китай, Ближний Восток, Сергей Лавров, Ван И (политик), ООН, ШОС, БРИКС, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И обострение ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в резиденции Дяоюйтай в Пекине. 16 октября 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в резиденции Дяоюйтай в Пекине. 16 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в резиденции Дяоюйтай в Пекине. 16 октября 2023
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке в ходе переговоров в Пекине, говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.
«
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных проблем, включая резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Министры подробно обсудили проблематику безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте поддержания стабильности на Корейском полуострове и недопущения подрыва асеаноцентричной структуры безопасности. Кроме того, в ходе переговоров Лавров и Ван И затронули "проблематику украинского кризиса, включая усилия по его урегулированию политико-дипломатическими методами", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Главы МИД двух стран отметили важность укрепления тесной координации между Россией и Китаем на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других механизмах и форумах, подтвержден обоюдный настрой на уплотнение контактов в БРИКС с учетом председательства России в объединении в 2024 году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Китае 16-18 октября, где примет участие в третьем форуме "Один пояс, один путь".
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