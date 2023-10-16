Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И обострение ситуации на Ближнем Востоке
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в резиденции Дяоюйтай в Пекине. 16 октября 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в резиденции Дяоюйтай в Пекине. 16 октября 2023
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке в ходе переговоров в Пекине, говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.
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"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных проблем, включая резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Министры подробно обсудили проблематику безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте поддержания стабильности на Корейском полуострове и недопущения подрыва асеаноцентричной структуры безопасности. Кроме того, в ходе переговоров Лавров и Ван И затронули "проблематику украинского кризиса, включая усилия по его урегулированию политико-дипломатическими методами", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Главы МИД двух стран отметили важность укрепления тесной координации между Россией и Китаем на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других механизмах и форумах, подтвержден обоюдный настрой на уплотнение контактов в БРИКС с учетом председательства России в объединении в 2024 году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Китае 16-18 октября, где примет участие в третьем форуме "Один пояс, один путь".