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Центробанк ответил на вопрос о возможном выпуске купюры в 10 000 рублей - РИА Новости, 16.10.2023
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12:50 16.10.2023 (обновлено: 13:00 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/kupyury-1903037989.html
Центробанк ответил на вопрос о возможном выпуске купюры в 10 000 рублей
Центробанк ответил на вопрос о возможном выпуске купюры в 10 000 рублей - РИА Новости, 16.10.2023
Центробанк ответил на вопрос о возможном выпуске купюры в 10 000 рублей
Изменение банкнотного, как и монетного ряда в России сегодня на повестке не стоит, выпуск купюры в 10 тысяч рублей не предусмотрен, заявил зампред Центробанка... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:50
2023-10-16T13:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Изменение банкнотного, как и монетного ряда в России сегодня на повестке не стоит, выпуск купюры в 10 тысяч рублей не предусмотрен, заявил зампред Центробанка Сергей Белов."На сегодняшний момент этот вопрос точно не стоит в повестке. При анализе банкнотного ряда мы смотрим на экономическую ситуацию в стране, на различные показатели. Могу сказать, что в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения до 2025 года" выпуск 10-тысячной банкноты не предусмотрен", - ответил он на вопрос, есть ли планы изменения банкнотного ряда, в том числе выпуска банкноты в 10 тысяч рублей.Белов также добавил, что нет планов менять и монетный ряд.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк ответил на вопрос о возможном выпуске купюры в 10 000 рублей

Зампред ЦБ: выпуск купюры в 10 000 рублей не планируется

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПроизводство денежных купюр на фабрике АО "Гознак" в Москве
Производство денежных купюр на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Производство денежных купюр на фабрике АО "Гознак" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Изменение банкнотного, как и монетного ряда в России сегодня на повестке не стоит, выпуск купюры в 10 тысяч рублей не предусмотрен, заявил зампред Центробанка Сергей Белов.
"На сегодняшний момент этот вопрос точно не стоит в повестке. При анализе банкнотного ряда мы смотрим на экономическую ситуацию в стране, на различные показатели. Могу сказать, что в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения до 2025 года" выпуск 10-тысячной банкноты не предусмотрен", - ответил он на вопрос, есть ли планы изменения банкнотного ряда, в том числе выпуска банкноты в 10 тысяч рублей.
Белов также добавил, что нет планов менять и монетный ряд.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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Вчера, 12:25
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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