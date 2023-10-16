https://ria.ru/20231016/kupyura-1903097580.html

В РПЦ призвали тщательнее выбирать символы для новых банкнот

В РПЦ призвали тщательнее выбирать символы для новых банкнот - РИА Новости, 16.10.2023

В РПЦ призвали тщательнее выбирать символы для новых банкнот

К выбору изображений для новых купюр следует подходить тщательнее, чтобы не создавать напряжения там, "где его вполне может не быть", заявил председатель... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:49

2023-10-16T16:49

2023-10-16T16:50

религия

казань

уфа

владимир легойда

московский патриархат

республика татарстан (татарстан)

вахтанг кипшидзе

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. К выбору изображений для новых купюр следует подходить тщательнее, чтобы не создавать напряжения там, "где его вполне может не быть", заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее в понедельник Банк России представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, до сих пор не установлен крест. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. "Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть", - написал Легойда в своем Telegram-канале. В свою очередь, его заместитель в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе посетовал, что создателям купюры не удалось показать, что в Казани благополучно сосуществуют разные религии. "Был миллион способов показать, что Казань – межрелигиозный город, где символы православия и ислама прекрасно уживаются в публичном пространстве (как это и есть на самом деле), но, как говорится, увы", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале. Ранее он, комментируя РИА Новости появление в Москве плакатов, на которых без крестов изображен собор Покрова Пресвятой Богородицы (собор Василия Блаженного), отметил, что изображение христианских храмов без крестов недопустимо, а ограничение присутствия креста в публичном пространстве – это попытка уничтожения христианского наследия России. По данным на сайте Государственного музея- заповедника "Казанский кремль", Дворцовая церковь построена в XVII веке в северной части Казанского Кремля. В XVIII веке она была перестроена и переосвящена как Введенская – церковь была "домовой" и предназначалась для службы казанского губернатора. Храм горел в 1749 и 1815 годах, после чего "восстановить ее изначальный облик стало невозможно". В середине XIX века церковь была восстановлена как дворцовая при Губернаторском дворце и освящена в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов. Иконы и храмовая утварь XIX века не сохранились, так как в 1918 году церковь была разграблена. В советский период церковь выполняла функции столовой. В 2002 году церковь была отреставрирована. Сегодня в здании церкви на втором этаже находится постоянная экспозиция Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.

https://ria.ru/20231016/kupyury-1903066468.html

https://ria.ru/20231016/nalichnye-1903030176.html

https://ria.ru/20231003/bankomat-1900075274.html

казань

уфа

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, уфа, владимир легойда, московский патриархат, республика татарстан (татарстан), вахтанг кипшидзе