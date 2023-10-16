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ЦБ представил обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 16.10.2023
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12:15 16.10.2023 (обновлено: 22:21 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/kupyura-1903027066.html
ЦБ представил обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей
ЦБ представил обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 16.10.2023
ЦБ представил обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей
Банк России представил новые банкноты: купюры номиналом одну тысячу и пять тысяч рублей изменились тематически, но сохранили цветовую гамму, их показал зампред... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:15
2023-10-16T22:21
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Банк России представил новые банкноты: купюры номиналом одну тысячу и пять тысяч рублей изменились тематически, но сохранили цветовую гамму, их показал зампред ЦБ Сергей Белов."Сегодня мы представляем сразу две банкноты — это обновленная банкнота 1000 и 5000 рублей", — сказал он, выступая на пресс-конференции.Как отмечается, банкноты сохранили цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.Тысячерублевая банкнота при этом посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела "Европа — Азия", на оборотной стороне представлены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (полярный круг) в Салехарде.Как отметили в пресс-службе регулятора, новые купюры будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.ЦБ рассчитывает, что банкам и предприятиям торговли не потребуется много времени для настройки оборудования под их прием.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ представил обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей

Банк России представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей

© Банк РоссииМодернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
© Банк России
Модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Банк России представил новые банкноты: купюры номиналом одну тысячу и пять тысяч рублей изменились тематически, но сохранили цветовую гамму, их показал зампред ЦБ Сергей Белов.
"Сегодня мы представляем сразу две банкноты — это обновленная банкнота 1000 и 5000 рублей", — сказал он, выступая на пресс-конференции.
© Банк РоссииМодернизированная купюра номиналом 1000 рублей
Модернизированная купюра номиналом 1000 рублей
© Банк России
Модернизированная купюра номиналом 1000 рублей
Как отмечается, банкноты сохранили цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.
Тысячерублевая банкнота при этом посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.
Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела "Европа — Азия", на оборотной стороне представлены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (полярный круг) в Салехарде.
© Банк РоссииМодернизированная купюра номиналом 5000 рублей
Модернизированная купюра номиналом 5000 рублей
© Банк России
Модернизированная купюра номиналом 5000 рублей
Как отметили в пресс-службе регулятора, новые купюры будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.
ЦБ рассчитывает, что банкам и предприятиям торговли не потребуется много времени для настройки оборудования под их прием.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В Центробанке считают, что России пока не грозит полный отказ от наличных
Вчера, 12:25
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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