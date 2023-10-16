https://ria.ru/20231016/kooperatsiya-1903089550.html

Уже шесть регионов договорились с крупными компаниями о кооперации с МСП

Уже шесть регионов договорились с крупными компаниями о кооперации с МСП - РИА Новости, 16.10.2023

Уже шесть регионов договорились с крупными компаниями о кооперации с МСП

Первые шесть российских регионов заключили в общей сложности 25 соглашений с крупными производственными компаниями о кооперационных проектах, в рамках которых к РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:19

2023-10-16T16:19

2023-10-16T16:19

россия

александр исаевич

корпорация мсп

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Первые шесть российских регионов заключили в общей сложности 25 соглашений с крупными производственными компаниями о кооперационных проектах, в рамках которых к поставкам будут привлекаться МСП-предприятия, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. "Эти соглашения стали результатом реализации поручений на правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Региональные власти активно включились в эту работу, выявляя потребности крупных предприятий в промышленной продукции, компонентах, комплектующих, поставщиками которых могут стать субъекты МСП. Благодаря таким соглашениям крупный бизнес открывает дополнительные каналы поиска новых поставщиков, а субъекты МСП расширяют свои рынки сбыта, получая новых клиентов", — приводятся в сообщении Корпорации МСП слова Исаевича. Он отметил, что соглашения также помогут замещать иностранную продукцию и в итоге повышать промышленный суверенитет страны. Первыми субъектами РФ, заключившими соглашения о кооперационных проектах, стали Белгородская, Пензенская и Тульская области, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Адыгея, а также Приморский край. Партнерами регионов стали, в частности, Московский механический завод специального оборудования, Пензенский завод строительных материалов, "Аэрозоль Новомосковск", Завод котельного оборудования, "Кавказкабель ТМ", Чегемский стекольный завод и другие. "Заключенные с производственными компаниями соглашения о запуске кооперационных проектов предусматривают различные меры поддержки со стороны региона. Это как финансовые, так и нефинансовые механизмы, а также организация работы с МСП-поставщиками, размещение потребностей предприятия на сервисе "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ", — добавил глава Корпорации МСП. В настоящее время через сервис "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ размещен спрос 100 крупных частных российских предприятий. Они занимаются поиском потенциальных поставщиков из числа представителей малого и среднего бизнеса по более, чем 8 тысячам номенклатурных позиций. Поддержка представителей МСП оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231010/biznes-1901851407.html

https://ria.ru/20231011/mikrozaymy-1901860549.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр исаевич, корпорация мсп, андрей белоусов