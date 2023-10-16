Трое ямальцев вышли в суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России"
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) / Трое ямальцев вышли в суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России"
Трое ямальцев вышли в суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России"
САЛЕХАРД, 16 окт — РИА Новости. Трое управленцев с Ямала вошли в число победителей окружного финала конкурса "Лидеры России" в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"В Екатеринбурге завершился окружной финал конкурса "Лидеры России" в Уральском федеральном округе. Его победителями стали трое управленцев с Ямала. Они получили право участвовать в суперфинале в 2024 году", — говорится в сообщении.
Всего на участие в пятом сезоне было подано почти 13 тысяч заявок от представителей УрФО, 259 человек допущены к очным испытаниям. Победителями окружного финала стали 27 конкурсантов из пяти регионов: Свердловской области — 14 человек, Челябинской области — четыре человека, Ханты-Мансийского автономного округа – четыре человека, Ямало-Ненецкого автономного округа — три человека — и Тюменской области — два человека.
"В числе лучших управленцев – представители промышленности, строительства и архитектуры, образования, банковской сферы, транспорта и дорожного хозяйства, атомной энергетики, государственной службы, информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей и смогут поучиться у опытных наставников – крупных государственных деятелей, руководителей холдингов и госкорпораций", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Ямал в суперфинале представят трое управленцев - Елена Ярошенко, Виктор Шапаускас и Никита Чигин.
"Самое ценное в подобных конкурсах — это новые знакомства. Столько креативных, динамичных людей на одной площадке я не видел никогда. Всем, у кого есть возможность принять участие в проектах президентской платформы "Россия — страна возможностей", я советую не раздумывать", — цитирует пресс-служба Шапаускаса.