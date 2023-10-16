https://ria.ru/20231016/konkurs-1903107665.html

Трое ямальцев вышли в суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России"

Трое ямальцев вышли в суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 16.10.2023

Трое ямальцев вышли в суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России"

Трое управленцев с Ямала вошли в число победителей окружного финала конкурса "Лидеры России" в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:28

2023-10-16T17:28

2023-10-16T17:28

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

алексей комиссаров

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САЛЕХАРД, 16 окт — РИА Новости. Трое управленцев с Ямала вошли в число победителей окружного финала конкурса "Лидеры России" в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "В Екатеринбурге завершился окружной финал конкурса "Лидеры России" в Уральском федеральном округе. Его победителями стали трое управленцев с Ямала. Они получили право участвовать в суперфинале в 2024 году", — говорится в сообщении. Всего на участие в пятом сезоне было подано почти 13 тысяч заявок от представителей УрФО, 259 человек допущены к очным испытаниям. Победителями окружного финала стали 27 конкурсантов из пяти регионов: Свердловской области — 14 человек, Челябинской области — четыре человека, Ханты-Мансийского автономного округа – четыре человека, Ямало-Ненецкого автономного округа — три человека — и Тюменской области — два человека. "В числе лучших управленцев – представители промышленности, строительства и архитектуры, образования, банковской сферы, транспорта и дорожного хозяйства, атомной энергетики, государственной службы, информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей и смогут поучиться у опытных наставников – крупных государственных деятелей, руководителей холдингов и госкорпораций", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова. Ямал в суперфинале представят трое управленцев - Елена Ярошенко, Виктор Шапаускас и Никита Чигин. "Самое ценное в подобных конкурсах — это новые знакомства. Столько креативных, динамичных людей на одной площадке я не видел никогда. Всем, у кого есть возможность принять участие в проектах президентской платформы "Россия — страна возможностей", я советую не раздумывать", — цитирует пресс-служба Шапаускаса.

https://ria.ru/20231012/tekhnika-1902340349.html

https://ria.ru/20230817/stroitelstvo-1890671272.html

ямал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, алексей комиссаров