https://ria.ru/20231016/konkurs-1903031888.html

Подведены итоги конкурса исследовательских проектов "Без срока давности"

Подведены итоги конкурса исследовательских проектов "Без срока давности" - РИА Новости, 16.10.2023

Подведены итоги конкурса исследовательских проектов "Без срока давности"

Торжественные мероприятия фестиваля исследовательских проектов "Без срока давности" завершились в Москве, сообщили в Московском педагогическом государственном... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:31

2023-10-16T12:31

2023-10-16T12:31

год педагога и наставника

общество

московский педагогический государственный университет

социальный навигатор

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Торжественные мероприятия фестиваля исследовательских проектов "Без срока давности" завершились в Москве, сообщили в Московском педагогическом государственном университете. Это мероприятие стало завершением одноименного всероссийского конкурса, инициированного Министерством просвещения Российской Федерации в рамках образовательно-просветительских мероприятий федерального проекта "Без срока давности". Оператором конкурса выступает Московский педагогический государственный университет.Среди участников конкурса – проектные группы школ, гимназий, лицеев, колледжей и техникумов из 72 регионов нашей страны. Их общее число составило более 3 тысяч человек.Для финалистов конкурса была организована обзорная экскурсионная программа с посещением главных достопримечательностей столицы, в том числе музейного комплекса "Дорога памяти" и Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Центральным событием фестиваля стала торжественная церемония награждения в концертном зале корпуса гуманитарных факультетов МПГУ.Перед началом церемонии участники ознакомились с выставкой "Судебные дела по процессам о геноциде мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941˗1945 годов за период с 2020 года по настоящее время", подготовленной сотрудниками МПГУ при участии экспертов из Федерального архивного агентства."У России непростая, но великая судьба. И непрерывность истории заключается в том, чтобы не было разрывов между поколениями, между этапами, между периодами. То, что нам завещано нашими великими предками, мы, как священный огонь, передаём будущим поколениям. В этом действии отражена миссия учительства и в этом заключается одна из важных задач проекта "Без срока давности". Проект - неотъемлемая часть системы патриотического воспитания современной России. В 2023 году в Конкурсе впервые приняли участие проектные группы из новых субъектов Российской Федерации – из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. И я хочу поблагодарить всех участников и их педагогов за их внимание, за их участие, за их гражданскую позицию. Спасибо каждому из вас", – приветствовал участников и гостей финальных мероприятий ректор МПГУ Алексей Лубков.В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали представители Администрации Президента Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, представители Московского педагогического государственного университета, научных, образовательных и общественных организаций и учреждений. Они вручили финалистам благодарности Министерства просвещения Российской Федерации и дипломы Московского педагогического государственного университета, а также памятные подарки от организаторов конкурса."Работа федерального проекта "Без срока давности" сегодня приобрела большое значение для нашего педагогического сообщества. Материалами проекта дополнены соответствующие разделы нового учебника по истории, который вышел в этом году и уже поступил во все школы нашей страны", - отметила советник Министра просвещения РФ, первый проректор МПГУ Наталья Склярова.Тематические направления Всероссийского конкурса исследовательских проектов "Без срока давности" рассматривают проявления геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.Победителями конкурса стали проектные группы под руководством Виктории Цереновой (Чукотский автономный округ), Зинаиды Лопатченко (Республика Коми), Ирины Гаковой (Брянская область), Татьяны Беспрозванной (Воронежская область), Алены Пивоваровой (Хабаровский край и Ольги Скляровой (Ростовская область).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московский педагогический государственный университет, социальный навигатор