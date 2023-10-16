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Москва вывезет россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
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16:05 16.10.2023 (обновлено: 16:20 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/konflikt-1903086081.html
Москва вывезет россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Москва вывезет россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
Москва вывезет россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Москва будет прилагать максимальные усилия, чтобы создать условия для выезда россиян из зоны палестино-израильского конфликта, заявил в понедельник замглавы МИД РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:05
2023-10-16T16:20
москва
ближний восток
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москва будет прилагать максимальные усилия, чтобы создать условия для выезда россиян из зоны палестино-израильского конфликта, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы будем прилагать максимальные усилия во взаимодействии с партнерами и единомышленниками по политической линии для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска, из угрожаемой зоны, наших граждан", - сказал замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20231016/eskalatsiya-1903083922.html
москва
ближний восток
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москва, ближний восток, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сергей рябков
Москва, Ближний Восток, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сергей Рябков
Москва вывезет россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД

МИД: Москва приложит все усилия по вывозу россиян из Израиля и Палестины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москва будет прилагать максимальные усилия, чтобы создать условия для выезда россиян из зоны палестино-израильского конфликта, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы будем прилагать максимальные усилия во взаимодействии с партнерами и единомышленниками по политической линии для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска, из угрожаемой зоны, наших граждан", - сказал замглавы МИД РФ.
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Рябков прокомментировал эскалацию палестино-израильского конфликта
Вчера, 15:58
 
МоскваБлижний ВостокРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСергей Рябков
 
 
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