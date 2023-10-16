https://ria.ru/20231016/konflikt-1903086081.html

Москва вывезет россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД

Москва вывезет россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023

Москва вывезет россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД

Москва будет прилагать максимальные усилия, чтобы создать условия для выезда россиян из зоны палестино-израильского конфликта, заявил в понедельник замглавы МИД РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:05

2023-10-16T16:05

2023-10-16T16:20

москва

ближний восток

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сергей рябков

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москва будет прилагать максимальные усилия, чтобы создать условия для выезда россиян из зоны палестино-израильского конфликта, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы будем прилагать максимальные усилия во взаимодействии с партнерами и единомышленниками по политической линии для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска, из угрожаемой зоны, наших граждан", - сказал замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20231016/eskalatsiya-1903083922.html

москва

ближний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, ближний восток, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сергей рябков