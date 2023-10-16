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В зоне палестино-израильского конфликта много россиян, заявил Путин - РИА Новости, 16.10.2023
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16:00 16.10.2023 (обновлено: 16:15 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/konflikt-1903084439.html
В зоне палестино-израильского конфликта много россиян, заявил Путин
В зоне палестино-израильского конфликта много россиян, заявил Путин - РИА Новости, 16.10.2023
В зоне палестино-израильского конфликта много россиян, заявил Путин
В зоне палестино-израильского конфликта находится много граждан РФ, как с одной так и с другой стороны, заявил президент России Владимир Путин, а также попросил РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:00
2023-10-16T16:15
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В зоне палестино-израильского конфликта находится много граждан РФ, как с одной так и с другой стороны, заявил президент России Владимир Путин, а также попросил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова доложить о ситуации."Мне важно мнение министерства иностранных дел, специальных служб, внешней разведки, всех служб, которые здесь собрались, с учетом развивающейся ситуации, с учетом того, что в зоне конфликта находится много наших граждан, как с одной так и с другой стороны... Для того, чтобы выработать общую позицию на этом направлении, просил бы вас дать для начала общую оценку того, как МИД смотрит на развитие ситуации", - сказал Путин на совещании по оперативным вопросам.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/izrail-1903083065.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, владимир путин
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Владимир Путин
В зоне палестино-израильского конфликта много россиян, заявил Путин

Путин: в зоне палестино-израильского конфликта много россиян с обеих сторон

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В зоне палестино-израильского конфликта находится много граждан РФ, как с одной так и с другой стороны, заявил президент России Владимир Путин, а также попросил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова доложить о ситуации.
"Мне важно мнение министерства иностранных дел, специальных служб, внешней разведки, всех служб, которые здесь собрались, с учетом развивающейся ситуации, с учетом того, что в зоне конфликта находится много наших граждан, как с одной так и с другой стороны... Для того, чтобы выработать общую позицию на этом направлении, просил бы вас дать для начала общую оценку того, как МИД смотрит на развитие ситуации", - сказал Путин на совещании по оперативным вопросам.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите
Вчера, 15:55
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреВладимир Путин
 
 
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