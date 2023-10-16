https://ria.ru/20231016/kolledzh-1903039886.html

В колледжах "Профессионалитета" пройдет Единый день открытых дверей

В колледжах "Профессионалитета" пройдет Единый день открытых дверей - РИА Новости, 16.10.2023

В колледжах "Профессионалитета" пройдет Единый день открытых дверей

Единый день открытых дверей в кластерах федерального проекта "Профессионалитет" пройдет 21 октября в 79 субъектах России, сообщили в Министерстве просвещения... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:58

2023-10-16T12:58

2023-10-16T13:02

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

навигатор абитуриента

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Единый день открытых дверей в кластерах федерального проекта "Профессионалитет" пройдет 21 октября в 79 субъектах России, сообщили в Министерстве просвещения. Колледжи и техникумы, обучающие студентов по 24 приоритетным отраслям экономики, откроют свои двери для более чем 33 000 школьников,их родителей и учителей.Только по предварительным подсчетам, мероприятия Единого дня открытых дверей проведут более 500 компаний-работодателей, они организуют экскурсии на свои площадки, а педагоги и мастера производственного обучения проведут 330 профессиональных проб для определения траекторий профессионального развития.Также запланировано более 300 родительских собраний с участием региональных органов исполнительной власти, представителей бизнеса и образования, презентации программ обучения и карьерных возможностей каждого региона."Сегодня с учетом развития российской экономики среди работодателей растет потребность в молодых профессионалах, выпускниках колледжей. "Профессионалитет" – флагман развития системы среднего профессионального образования – позволяет адресно готовить кадры, что гарантирует максимальный уровень трудоустройства выпускников", – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Федеральный проект "Профессионалитет" реализуется по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина и нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями региональной экономики.В 2024/25 учебном году участниками федерального проекта станут 350 кластеров "Профессионалитета": 1215 колледжей и более 1772 опорных предприятий-работодателей в 79 регионах страны. Созданы кластеры по таким отраслям, как машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, легкая промышленность, химическая отрасль, атомная отрасль, фармацевтическая отрасль, электротехническая отрасль, лесная промышленность, топливно-энергетическая промышленность, радиоэлектроника, строительная отрасль, а также водный и наземный транспорт, информационные технологии, и др.В Год педагога и наставника ведется подготовка профессионального стандарта наставника. Планируется, что у студентов появятся наставники с предприятий, которые уже с первого курса будут сопровождать ребят, передавая им свой опыт.Федеральный проект "Профессионалитет" включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года и нацелен на создание в системе СПО принципиально новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.Среди ключевых инициатив проекта – создание образовательно-производственных центров (кластеров). Они представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, навигатор абитуриента, россия, владимир путин