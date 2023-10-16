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В КНДР обвинили Японию в подготовке к агрессивной войне - РИА Новости, 16.10.2023
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03:57 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/kndr-1902967143.html
В КНДР обвинили Японию в подготовке к агрессивной войне
В КНДР обвинили Японию в подготовке к агрессивной войне - РИА Новости, 16.10.2023
В КНДР обвинили Японию в подготовке к агрессивной войне
Модернизация японских сил самообороны нацелена на подготовку к агрессивной войне и новое вторжение на Корейский полуостров, говорится в комментарии Центрального РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T03:57
2023-10-16T03:57
в мире
япония
кндр (северная корея)
корейский полуостров
сша
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Модернизация японских сил самообороны нацелена на подготовку к агрессивной войне и новое вторжение на Корейский полуостров, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) без указания авторства. В начале октября министр обороны Японии заявил в ходе визита в США, что Токио ускорит на год оснащение сил самообороны американскими ракетами "Томагавк" и планирует поставить их на вооружение уже в 2025, а не в 2026 году. "Военные расходы, ежегодно бьющие рекорд, вооружение наступательными сверхсовременными военными оснащениями, в том числе авианосцем и новейшими истребителями-невидимками, и завершение военной оперативной подготовки в сферах космоса, киберпространства, электромагнитных волн - все это нацелено на подготовку к ведению агрессивной войны", - говорится в сообщении агентства. Как передает ЦТАК, договор между США, Японией и Южной Кореей о совместных военных учениях нацелен "на отработку повторного вторжения" на Корейский полуостров. Намерение Японии приобрести "Томагавки" было зафиксировано в принятых в прошлом декабре трех документах по безопасности: "Стратегии обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегии национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "Плане обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. В этом смысле это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.
https://ria.ru/20230928/kndr-1899077385.html
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в мире, япония, кндр (северная корея), корейский полуостров, сша
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров, США
В КНДР обвинили Японию в подготовке к агрессивной войне

ЦТАК: Японию готовится к агрессивной войне и новому вторжению в Корею

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Модернизация японских сил самообороны нацелена на подготовку к агрессивной войне и новое вторжение на Корейский полуостров, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) без указания авторства.
В начале октября министр обороны Японии заявил в ходе визита в США, что Токио ускорит на год оснащение сил самообороны американскими ракетами "Томагавк" и планирует поставить их на вооружение уже в 2025, а не в 2026 году.
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"Военные расходы, ежегодно бьющие рекорд, вооружение наступательными сверхсовременными военными оснащениями, в том числе авианосцем и новейшими истребителями-невидимками, и завершение военной оперативной подготовки в сферах космоса, киберпространства, электромагнитных волн - все это нацелено на подготовку к ведению агрессивной войны", - говорится в сообщении агентства.
Как передает ЦТАК, договор между США, Японией и Южной Кореей о совместных военных учениях нацелен "на отработку повторного вторжения" на Корейский полуостров.
Намерение Японии приобрести "Томагавки" было зафиксировано в принятых в прошлом декабре трех документах по безопасности: "Стратегии обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегии национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "Плане обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. В этом смысле это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.
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