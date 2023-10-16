https://ria.ru/20231016/kherson-1903091057.html

Киевские власти переименовали в Херсоне улицы, связанные с Россией

Киевские власти переименовали в Херсоне улицы, связанные с Россией - РИА Новости, 16.10.2023

Киевские власти переименовали в Херсоне улицы, связанные с Россией

Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил в своем Telegram-канале о переименовании ряда улиц и скверов в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:25

2023-10-16T16:25

2023-10-16T16:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил в своем Telegram-канале о переименовании ряда улиц и скверов в подконтрольном Украине городе Херсоне - "под раздачу" попали названия, связанные в том числе с Россией и Советским Союзом. По словам Мрочко, переименования состоялись после общественных обсуждений. "Сквер Александра Пушкина переименован в сквер Фонтанный. Улица Московская переименована в улицу Студенческую, улица Потемкинская (названная в честь основателя Херсона, князя Григория Потемкина-Таврического - ред.) переименована в улицу (украинского историка и политического деятеля) Михаила Грушевского", - написал Мрочко. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20231010/kharkov-1901767174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, херсон, россия, ситуация в днр и лнр