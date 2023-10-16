https://ria.ru/20231016/katar-1903034866.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Катар на Новый год

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Катар на Новый год - РИА Новости, 16.10.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Катар на Новый год

Катар набирает популярность у российских туристов, спрос по-прежнему не массовый, но тенденция к росту продаж у туроператоров в этом году просматривается... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:08

2023-10-16T14:08

2023-10-16T14:08

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Катар набирает популярность у российских туристов, спрос по-прежнему не массовый, но тенденция к росту продаж у туроператоров в этом году просматривается гораздо отчетливее, чем в прошлом, сообщает АТОР.Положительную динамику на катарском направлении наблюдают все опрошенные туроператоры – PAC Group, FUN&SUN, "Русский Экспресс". В ПАКС прирост составил 20-25 процентов к аналогичному периоду 2022 года. В Space Travel спрос по сравнению с объемами прошлого года увеличивается еженедельно. У Ambotis Holidays количество проданных туров выросло в несколько раз.Туроператоры уверены – рост спроса на Катар продолжится. И по итогам 2023 года года, по данным FUN&SUN, может превысить прошлогодние объемы на 15 порцентов. В Space Travel планирует удвоить поток туристов в Катар. Прогнозы "Русского Экспресса" по приросту организованного турпотока в Катар год к году – "в среднем на 50 процентов, возможно, и больше, если стоимость перелета не изменится".Приемлемые цены на перевозку (есть туроператорские тарифы) и отели, безвизовый въезд и недолгий перелет – факторы, позитивно влияющие на спрос.Доля туристов, которые выбирают Катар в качестве самостоятельного направления растет, в этом году спрос распределяется примерно поровну – 50 процентов приходится на стоповеры, и половина на полноценные путешествия по Катару.Зимние бронирования уже идут. Не так активно, как текущие осенние, но темп набран хороший, говорят эксперты. Многие из зимних продаж приходятся на новогодние заезды. Туристов привлекает возможность в праздничные даты получить свежие эмоции от посещения новой страны.Цены на отдых в Катаре в долларовом выражении не изменились, повысились лишь за счет падения курса рубля. Но даже с учетом этого Катар не выбивается из ценовых показателей востребованных у россиян стран. Бюджет на новогодний отдых – минимум 166 тысяч рублей на двоих с перелетом. За такие деньги можно приобрести недельную путевку в городскую "четверку" с завтраками. Отдых в пляжном отеле стоит от 200 тысяч рублей. Многие "пятерки" обойдутся в 300 тысяч рублей и выше.Дальнейшие перспективы направления видятся туроператорам позитивными. Однако говорить о действительно весомых объемах продаж (в абсолютных цифрах отправленных туристов) они пока не берутся. В Space Travel называют Катар не самым доступным направлением на Ближнем Востоке. Недостаточно перевозки, фактически есть только прямые рейсы Qatar Airways из Москвы. Кроме того, совсем немного отелей Катара работают на "все включено", это касается и пляжных гостиниц.

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, катар, куда можно лететь, отдых на море