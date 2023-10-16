https://ria.ru/20231016/kanatka-1902981942.html
В Москве временно закрывается канатная дорога
В Москве временно закрывается канатная дорога - РИА Новости, 16.10.2023
В Москве временно закрывается канатная дорога
Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве будет временно закрыта с 16 октября по 24 октября, это связано с плановым ежегодным техническим обслуживанием,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:25
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве будет временно закрыта с 16 октября по 24 октября, это связано с плановым ежегодным техническим обслуживанием, сообщает пресс-служба канатки. Московская канатная дорога закрывается на плановое обслуживание ежегодно весной и осенью. Обычно проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимает от недели до 10 дней. Этой осенью техобслуживание пройдет с 16 по 24 октября. Как сообщают в пресс-службе, этой осенью планируются технические работы по регламентной процедуре по проверке узлов канатной дороги. Также будут проведены замена масла и экспертиза для получения допуска к дальнейшей эксплуатации.
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В Москве временно закрывается канатная дорога
Канатная дорога в Москве закрывается до 24 октября
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве будет временно закрыта с 16 октября по 24 октября, это связано с плановым ежегодным техническим обслуживанием, сообщает пресс-служба канатки.
Московская канатная дорога закрывается на плановое обслуживание ежегодно весной и осенью. Обычно проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимает от недели до 10 дней. Этой осенью техобслуживание пройдет с 16 по 24 октября.
Как сообщают в пресс-службе, этой осенью планируются технические работы по регламентной процедуре по проверке узлов канатной дороги. Также будут проведены замена масла и экспертиза для получения допуска к дальнейшей эксплуатации.
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