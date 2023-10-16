https://ria.ru/20231016/izrail-1903098324.html

СМИ: армия Израиля приказала эвакуировать больницу на юге сектора Газа

СМИ: армия Израиля приказала эвакуировать больницу на юге сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2023

СМИ: армия Израиля приказала эвакуировать больницу на юге сектора Газа

Палестинский врач рассказал, что его больнице на юге сектора Газа приказано эвакуироваться, это первый случай призыва к эвакуации в южной части региона,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:53

2023-10-16T16:53

2023-10-16T16:53

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Палестинский врач рассказал, что его больнице на юге сектора Газа приказано эвакуироваться, это первый случай призыва к эвакуации в южной части региона, сообщает американское издание Daily Beast. В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам ООН на севере сектора Газа переместиться в его южную часть в течение 24 часов. В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о внедрении плана эвакуировать жителей 28 населенных пунктов на севере Израиля на границе с Ливаном. "Доктор из больницы на юге сектора Газа рассказал... что он и его коллеги продолжать работать с пациентами, несмотря на призыв израильских военных к эвакуации", - пишет газета. Ранее израильские военные приказали эвакуировать больницы на севере регионе, однако, отмечает издание, это первый случай призыва к эвакуации в южной части сектора Газа. В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам ООН на севере сектора Газа переместиться в его южную часть в течение 24 часов. Организация призвала отменить такое предписание, указав, что перемещение 1,1 миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу отвергли требование Израиля, назвав его "второй накбой" (исходом - ред.) после первого насильственного переселения палестинцев своих земель в 1948 году. В субботу армия Израиля сообщила, что жители сектора Газа смогут беспрепятственно попасть на юг сектора в течение еще шести часов - с 10.00 до 16.00 (совпадает с мск). Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/izrail-1902982185.html

https://ria.ru/20231016/gaza-1902970491.html

https://ria.ru/20231016/filippo-1902966950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, палестина, россия, стефан дюжаррик, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году