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В понедельник из-за израильских авиаударов в секторе Газа погибли люди - РИА Новости, 16.10.2023
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12:35 16.10.2023 (обновлено: 12:56 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/izrail-1903032627.html
В понедельник из-за израильских авиаударов в секторе Газа погибли люди
В понедельник из-за израильских авиаударов в секторе Газа погибли люди - РИА Новости, 16.10.2023
В понедельник из-за израильских авиаударов в секторе Газа погибли люди
Уже свыше 50 гражданских лиц, большинство женщины и дети, погибли в понедельник в секторе Газа из-за израильских авиаударов, сообщает МИД Палестины. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:35
2023-10-16T12:56
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уже свыше 50 гражданских лиц, большинство женщины и дети, погибли в понедельник в секторе Газа из-за израильских авиаударов, сообщает МИД Палестины."Более 50 мирных жителей, среди которых, в основном, женщины и дети, были убиты, десятки ранены с утра понедельника в результате рейдов, проведённых военными самолётами оккупантов ", - сообщает МИД в соцсети Х.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/voda-1903030273.html
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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, хамас, оон, израиль, россия
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Израиль, Россия
В понедельник из-за израильских авиаударов в секторе Газа погибли люди

В понедельник в секторе Газа из-за авиаударов погибли свыше 50 гражданских лиц

© AP Photo / Adel HanaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уже свыше 50 гражданских лиц, большинство женщины и дети, погибли в понедельник в секторе Газа из-за израильских авиаударов, сообщает МИД Палестины.
"Более 50 мирных жителей, среди которых, в основном, женщины и дети, были убиты, десятки ранены с утра понедельника в результате рейдов, проведённых военными самолётами оккупантов ", - сообщает МИД в соцсети Х.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В секторе Газа опровергли информацию о возобновлении подачи воды
Вчера, 12:25
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля
Вчера, 12:39
 
В миреПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир ПутинХАМАСООНИзраильРоссия
 
 
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