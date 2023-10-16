https://ria.ru/20231016/izrail-1903007531.html

Армия Израиля сообщила о ликвидации шести высокопоставленных членов ХАМАС

Армия Израиля сообщила о ликвидации шести высокопоставленных членов ХАМАС - РИА Новости, 16.10.2023

Армия Израиля сообщила о ликвидации шести высокопоставленных членов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с начала операции в секторе Газа были ликвидированы шесть высокопоставленных членов движения ХАМАС. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:59

2023-10-16T10:59

2023-10-16T10:59

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

хамас

оон

владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с начала операции в секторе Газа были ликвидированы шесть высокопоставленных членов движения ХАМАС. По данным армейской пресс-службы, среди них были приближенные к лидеру движения в анклаве Яхье Синвару, а также ответственные за нападение на южные поселения Израиля в день, когда началась эскалация. В списке ликвидированных членов ХАМАС числятся куратор движения по внутренним связям Абу Маамар, министр экономики Джавад Шмала, командующий спецподразделением "Нухба" боевого крыла ХАМАС Али Качи, командир воздушного подразделения "Нухба" Мурад Абу Мурад и еще два высокопоставленных командира. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/bayden-1902963934.html

https://ria.ru/20231015/plen-1902942660.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, хамас, оон, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году