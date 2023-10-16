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В Израиле заявили, что режима прекращения огня на данный момент нет - РИА Новости, 16.10.2023
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10:12 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/izrail-1902997971.html
В Израиле заявили, что режима прекращения огня на данный момент нет
В Израиле заявили, что режима прекращения огня на данный момент нет - РИА Новости, 16.10.2023
В Израиле заявили, что режима прекращения огня на данный момент нет
Офис премьера Израиля заявил, что на данный момент нет прекращения огня для допуска гумпомощи в Газу и прохода иностранных граждан, сообщает газета Times of... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:12
2023-10-16T10:12
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Офис премьера Израиля заявил, что на данный момент нет прекращения огня для допуска гумпомощи в Газу и прохода иностранных граждан, сообщает газета Times of Israel. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в Египте передавало, что США, Израиль и Египет согласовали начало прекращения огня на юге сектора Газа с 9.00 мск, которое совпадет с открытием КПП "Рафах", расположенного на границе Египта и сектора Газа. "На данный момент нет прекращения огня для гуманитарной помощи в секторе Газа и отъезда иностранцев", - приводит издание слова из заявления канцелярии. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/izrail-1902987279.html
https://ria.ru/20231016/gaza-1902970491.html
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в мире, израиль, египет, россия, владимир путин, хамас, оон, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что режима прекращения огня на данный момент нет

Израиль заявил, что прекращения огня для пропуска гумпомощи в Газу сейчас нет

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские танки
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские танки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Офис премьера Израиля заявил, что на данный момент нет прекращения огня для допуска гумпомощи в Газу и прохода иностранных граждан, сообщает газета Times of Israel.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в Египте передавало, что США, Израиль и Египет согласовали начало прекращения огня на юге сектора Газа с 9.00 мск, которое совпадет с открытием КПП "Рафах", расположенного на границе Египта и сектора Газа.
"На данный момент нет прекращения огня для гуманитарной помощи в секторе Газа и отъезда иностранцев", - приводит издание слова из заявления канцелярии.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В Израиле объявили об эвакуации из населенных пунктов на севере страны
Вчера, 09:09
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Постпред Израиля в ООН заявил о незаинтересованности в оккупации Газы
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