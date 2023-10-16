https://ria.ru/20231016/izrail-1902987279.html
В Израиле объявили об эвакуации из населенных пунктов на севере страны
В Израиле объявили об эвакуации из населенных пунктов на севере страны - РИА Новости, 16.10.2023
В Израиле объявили об эвакуации из населенных пунктов на севере страны
Тель-Авив эвакуирует жителей населенных пунктов на границе с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:09
2023-10-16T09:09
2023-10-16T09:38
в мире
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Тель-Авив эвакуирует жителей населенных пунктов на границе с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Министерство обороны и Армия обороны Израиля объявляют о реализации плана эвакуировать граждан северного Израиля, которые живут в районе двух километров от границы с Ливаном в финансируемые государством гостевые дома", — говорится в материале.План затрагивает 28 населенных пунктов, его осуществлением будут заниматься местные власти, МВД и минобороны.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и на протяжении десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. ООН в 1947 году определила создание двух государств — Израиля и Палестины, но образовалось только первое. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231015/rakety-1902932021.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, хамас, оон, россия
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия
В Израиле объявили об эвакуации из населенных пунктов на севере страны
В Израиле объявили об эвакуации из 28 населенных пунктов на границе с Ливаном
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Тель-Авив эвакуирует жителей населенных пунктов на границе с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале
.
"Министерство обороны и Армия обороны Израиля объявляют о реализации плана эвакуировать граждан северного Израиля, которые живут в районе двух километров от границы с Ливаном в финансируемые государством гостевые дома", — говорится в материале.
ХАМАС сообщило о пуске 20 ракет из Ливана по израильским поселениям
План затрагивает 28 населенных пунктов, его осуществлением будут заниматься местные власти, МВД и минобороны.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Москва
призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и на протяжении десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. ООН в 1947 году определила создание двух государств — Израиля и Палестины, но образовалось только первое. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Армия Израиля заявила, что ведет ответный обстрел Ливана