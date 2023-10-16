https://ria.ru/20231016/ispytaniya-1903002199.html

Россия не станет первой проводить ядерные испытания, заявили в МИД

Россия не станет первой проводить ядерные испытания, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023

Россия не станет первой проводить ядерные испытания, заявили в МИД

Россия не станет проводить ядерные испытания первой и пойдёт на это, только если такой шаг сначала совершат США, заявил в интервью российским журналистам... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:30

2023-10-16T10:30

2023-10-16T10:34

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ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия не станет проводить ядерные испытания первой и пойдёт на это, только если такой шаг сначала совершат США, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, комментируя возможный отзыв Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "Как заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию Российской Федерации 21 февраля 2023 года, мы не станем проводить ядерные испытания первыми. Россия пойдёт на это, только если такой шаг сначала совершат США", - сказал Ермаков. Он добавил, что США не отказываются от идеи провести полноценное ядерное испытание в рамках модернизации своего ядерного арсенала – полигон в Неваде находится в состоянии повышенной готовности."Вашингтон продолжает поддерживать свой испытательный полигон в Неваде в состоянии повышенной готовности. Полагаем, что американцы не отказываются от идеи провести полноценное ядерное испытание в рамках модернизации своего ядерного арсенала", - сказал Ермаков.По его словам, с каждым годом США "ведут себя всё циничнее". "Не ратифицировав ДВЗЯИ (договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – ред.), они бесцеремонно диктуют его полноправным участникам, как следует выполнять этот договор, а также требуют от других государств создания неких условий для возможного полноформатного присоединения Вашингтона к ДВЗЯИ. Понятно, что бесконечно так продолжаться не могло", - подчеркнул глава департамента.Как пояснил Ермаков, эти обстоятельства, а также нынешняя геополитическая ситуация заставляют российских законодателей жёстко реагировать. "В настоящее время рассматривается вопрос о подготовке законопроекта об отзыве ратификации ДВЗЯИ", - напомнил он.Ранее комитет Госдумы по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), его могут рассмотреть в первом чтении 17 октября. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что все 450 депутатов станут соавторами законопроекта. При внесении законопроекта соавторов оказалось менее 450, следует из документа, размещенного в думской базе. Президент РФ Владимир Путин в начале октября заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет ГД на прошлой неделе принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

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Варвара Скокшина

россия, сша, москва, владимир ермаков, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире