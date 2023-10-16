https://ria.ru/20231016/inoagenty-1903080869.html
В ГД предложили проверить звезд-иноагентов на призывы к развязыванию войны
В ГД предложили проверить звезд-иноагентов на призывы к развязыванию войны - РИА Новости, 16.10.2023
В ГД предложили проверить звезд-иноагентов на призывы к развязыванию войны
Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что такие граждане РФ, как певец Андрей Макаревич*, шоумен Максим Галкин*, актер Михаил Шац*, комик Семен Слепаков*,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:46
2023-10-16T15:46
2023-10-16T15:56
россия
максим галкин
султан хамзаев
госдума рф
безопасность
андрей макаревич
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
шоубиз
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что такие граждане РФ, как певец Андрей Макаревич*, шоумен Максим Галкин*, актер Михаил Шац*, комик Семен Слепаков*, подлежат проверке по уголовной статье за публичные призывы к "развязыванию агрессивной войны". Обращение на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина (есть в распоряжении РИА Новости) парламентарий направил в Следственный комитет РФ. Ранее зампред комитета по обороне единоросс Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина* и других на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ. "Мы видим целую серию заявлений граждан России, тех, кого мы называем релокантами, которые выражают готовность воевать за другую страну, всячески поддерживают фактическую блокаду Палестины и издевательства над народом Палестины… Считаю, что высказывания таких информационных агрессоров, как Макаревич*, Галкин*, Шац*, Слепаков* и прочих, как до сих пор граждан РФ, подлежат (проверке) УК РФ статьи 354 "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны"… Направляю соответствующее обращение в СК РФ", - сказал Хамзаев РИА Новости. Согласно статье 354 УК РФ публичные призывы к развязыванию агрессивной войны наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет. По словам депутата, если они граждане России, то их призывы к войне одной страны против другой "и есть уголовно наказуемое деяние". "Общественность наблюдает очередной виток сумасшедших выходок и заявлений отдельных личностей, которые вот уже как больше года находятся за границей, до сих пор не отказались от российского гражданства, но позволяют себе различные провокационные высказывания и действия явно не в интересах России, общего мир и порядка", - сказано в обращении депутата к Бастрыкину.* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов
https://ria.ru/20231009/galkin-1901445249.html
https://ria.ru/20230614/inoagent-1877787794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим галкин, султан хамзаев, госдума рф, безопасность, андрей макаревич, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, новости шоу-бизнеса
Россия, Максим Галкин, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Безопасность, Андрей Макаревич, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
В ГД предложили проверить звезд-иноагентов на призывы к развязыванию войны
Хамзаев призвал проверить Галкина и Слепакова на призывы к развязыванию войны
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что такие граждане РФ, как певец Андрей Макаревич*, шоумен Максим Галкин*, актер Михаил Шац*, комик Семен Слепаков*, подлежат проверке по уголовной статье за публичные призывы к "развязыванию агрессивной войны". Обращение на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина (есть в распоряжении РИА Новости) парламентарий направил в Следственный комитет РФ.
Ранее зампред комитета по обороне единоросс Юрий Швыткин
внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Ивана Урганта
, Михаила Фридмана
, Максима Галкина* и других на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ.
"Я бы пошел, но...": Галкин* объяснил, почему не будет воевать за Израиль
"Мы видим целую серию заявлений граждан России, тех, кого мы называем релокантами, которые выражают готовность воевать за другую страну, всячески поддерживают фактическую блокаду Палестины и издевательства над народом Палестины… Считаю, что высказывания таких информационных агрессоров, как Макаревич*, Галкин*, Шац*, Слепаков* и прочих, как до сих пор граждан РФ, подлежат (проверке) УК РФ статьи 354 "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны"… Направляю соответствующее обращение в СК РФ", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Согласно статье 354 УК РФ
публичные призывы к развязыванию агрессивной войны наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.
По словам депутата, если они граждане России, то их призывы к войне одной страны против другой "и есть уголовно наказуемое деяние".
"Общественность наблюдает очередной виток сумасшедших выходок и заявлений отдельных личностей, которые вот уже как больше года находятся за границей, до сих пор не отказались от российского гражданства, но позволяют себе различные провокационные высказывания и действия явно не в интересах России, общего мир и порядка", - сказано в обращении депутата к Бастрыкину.
* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов
Почему Земфира*, Галкин* и Слепаков* надолго останутся иноагентами?