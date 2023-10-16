https://ria.ru/20231016/initsiativa-1903102667.html
Россия поддерживает китайскую инициативу "Один пояс — один путь"
Россия поддерживает китайскую инициативу "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 16.10.2023
Россия поддерживает китайскую инициативу "Один пояс — один путь"
РФ поддерживает китайскую инициативу "Один пояс - Один путь", она хорошо стыкуется с инициативами Москвы по созданию большого евразийского пространства, заявил... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:04
2023-10-16T17:04
2023-10-16T17:05
россия
юрий ушаков
евразийский экономический союз
китай
москва
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. РФ поддерживает китайскую инициативу "Один пояс - Один путь", она хорошо стыкуется с инициативами Москвы по созданию большого евразийского пространства, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита российского лидера Владимира Путина в КНР. "Россия поддерживает эту китайскую инициативу, и мы видим, что она очень хорошо стыкуется и с нашими инициативами по созданию большого евразийского пространства, а также хорошо стыкуется с деятельностью ЕАЭС. На этот счет ЕАЭС с Китаем достигли соответствующих договоренностей, имеется даже дорожная карта по активизации сотрудничества", - сообщил Ушаков.
https://ria.ru/20231016/putin-1903102243.html
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россия, юрий ушаков, евразийский экономический союз, китай, москва, владимир путин
Россия, Юрий Ушаков, Евразийский экономический союз, Китай, Москва, Владимир Путин
Россия поддерживает китайскую инициативу "Один пояс — один путь"
Ушаков: Россия поддерживает китайскую инициативу "Один пояс — один путь"