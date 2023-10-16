https://ria.ru/20231016/initsiativa-1903102667.html

Россия поддерживает китайскую инициативу "Один пояс — один путь"

Россия поддерживает китайскую инициативу "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 16.10.2023

Россия поддерживает китайскую инициативу "Один пояс — один путь"

РФ поддерживает китайскую инициативу "Один пояс - Один путь", она хорошо стыкуется с инициативами Москвы по созданию большого евразийского пространства, заявил... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:04

2023-10-16T17:04

2023-10-16T17:05

россия

юрий ушаков

евразийский экономический союз

китай

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. РФ поддерживает китайскую инициативу "Один пояс - Один путь", она хорошо стыкуется с инициативами Москвы по созданию большого евразийского пространства, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита российского лидера Владимира Путина в КНР. "Россия поддерживает эту китайскую инициативу, и мы видим, что она очень хорошо стыкуется и с нашими инициативами по созданию большого евразийского пространства, а также хорошо стыкуется с деятельностью ЕАЭС. На этот счет ЕАЭС с Китаем достигли соответствующих договоренностей, имеется даже дорожная карта по активизации сотрудничества", - сообщил Ушаков.

https://ria.ru/20231016/putin-1903102243.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, юрий ушаков, евразийский экономический союз, китай, москва, владимир путин