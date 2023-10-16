https://ria.ru/20231016/gosizmena-1903060673.html
На Украине предъявили обвинение в госизмене военному, бежавшему из страны
На Украине предъявили обвинение в госизмене военному, бежавшему из страны - РИА Новости, 16.10.2023
На Украине предъявили обвинение в госизмене военному, бежавшему из страны
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что предъявило обвинение в госизмене бежавшему из страны военному. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:15
2023-10-16T14:15
2023-10-16T14:15
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что предъявило обвинение в госизмене бежавшему из страны военному. "ГБР сообщило о подозрении в госизмене агенту Кремля, служившему в Закарпатье. Ранее ему уже доложено о подозрении в дезертирстве. После предательства и бегства он дал большое интервью одному из российских пабликов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро. Как утверждает госбюро, в феврале 2022 года он начал сотрудничество с Россией. Сейчас он находится в Москве.
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
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В мире, Украина, Россия, Москва
На Украине предъявили обвинение в госизмене военному, бежавшему из страны
ГБР Украины предъявили обвинение в госизмене военному, бежавшему из страны