https://ria.ru/20231016/gosduma-1903096918.html
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 16.10.2023
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил первый вице-спикер ГД... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:46
2023-10-16T16:46
2023-10-16T17:03
госдума рф
политика
александр жуков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_e1ddb7f12b198f184862b2e4009af681.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков."Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации договора о ядерных испытаниях", - сообщил Жуков журналистам по итогу Совета ГД.Ранее комитет Госдумы по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
https://ria.ru/20231016/dvzyai-1903016577.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_9f9274618a7f5e29ba86e86671c322fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, александр жуков
Госдума РФ, Политика, Александр Жуков
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Заседание Госдумы 17 октября начнется с вопроса отзыва ратификации ДВЗЯИ
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
"Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации договора о ядерных испытаниях", - сообщил Жуков журналистам по итогу Совета ГД.
Ранее комитет Госдумы по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД