https://ria.ru/20231016/gosduma-1903096918.html

Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ

Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 16.10.2023

Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ

Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил первый вице-спикер ГД... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:46

2023-10-16T16:46

2023-10-16T17:03

госдума рф

политика

александр жуков

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков."Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации договора о ядерных испытаниях", - сообщил Жуков журналистам по итогу Совета ГД.Ранее комитет Госдумы по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

https://ria.ru/20231016/dvzyai-1903016577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, политика, александр жуков