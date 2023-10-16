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Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 16.10.2023
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16:46 16.10.2023 (обновлено: 17:03 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/gosduma-1903096918.html
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 16.10.2023
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил первый вице-спикер ГД... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:46
2023-10-16T17:03
госдума рф
политика
александр жуков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков."Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации договора о ядерных испытаниях", - сообщил Жуков журналистам по итогу Совета ГД.Ранее комитет Госдумы по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
https://ria.ru/20231016/dvzyai-1903016577.html
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госдума рф, политика, александр жуков
Госдума РФ, Политика, Александр Жуков
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ

Заседание Госдумы 17 октября начнется с вопроса отзыва ратификации ДВЗЯИ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
"Заседание Госдумы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации договора о ядерных испытаниях", - сообщил Жуков журналистам по итогу Совета ГД.
Ранее комитет Госдумы по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
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