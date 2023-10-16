https://ria.ru/20231016/gaza-1903034086.html
В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля
В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля - РИА Новости, 16.10.2023
В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля
Жертвами израильских бомбардировок сектора Газа, которые продолжаются девять дней, стали 11 журналистов, еще 20 сотрудников СМИ получили ранения, говорится в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:39
2023-10-16T12:39
2023-10-16T15:18
в мире
палестина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902107228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e26571c0a5fe68b3ef43179add60b8c9.jpg
ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Жертвами израильских бомбардировок сектора Газа, которые продолжаются девять дней, стали 11 журналистов, еще 20 сотрудников СМИ получили ранения, говорится в сообщении на сайте профсоюза журналистов Палестины."Не менее 11 журналистов убиты в результате бомбардировок, 20 получили ранения, двое пропали без вести, 50 зданий медиаструктур разрушены", - отмечается в сообщении профсоюза. Журналистская организация организовала помощь раненым сотрудникам СМИ.
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902107228_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_242c56f898031aa9a87c9607ff39f387.jpg
Пострадавшие в больнице Газы
Скорая помощь без перерыва привозит новых пострадавших в переполненные больницы Газы
«Смертный приговор больным и раненым», — так в ВОЗ ранее охарактеризовали требование Израиля об эвакуации больниц с севера Газы. В организации также призвали пропустить в анклав гуманитарный груз с медицинскими материалами, топливом, водой и продуктами питания через контролируемый Египтом КПП «Рафах». Власти Израиля заявили, что уже возобновили подачу воды в Газу, однако сотрудники гуманитарных организаций пока не подтвердили эту информацию. В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что
2023-10-16T12:39
true
PT1M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля
ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Жертвами израильских бомбардировок сектора Газа, которые продолжаются девять дней, стали 11 журналистов, еще 20 сотрудников СМИ получили ранения, говорится в сообщении на сайте профсоюза журналистов Палестины.
2023-10-16T12:39
true
PT1M48S
В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля
Профсоюз: жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 11 журналистов