https://ria.ru/20231016/gaza-1903034086.html

В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля

В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля - РИА Новости, 16.10.2023

В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля

Жертвами израильских бомбардировок сектора Газа, которые продолжаются девять дней, стали 11 журналистов, еще 20 сотрудников СМИ получили ранения, говорится в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:39

2023-10-16T12:39

2023-10-16T15:18

в мире

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Жертвами израильских бомбардировок сектора Газа, которые продолжаются девять дней, стали 11 журналистов, еще 20 сотрудников СМИ получили ранения, говорится в сообщении на сайте профсоюза журналистов Палестины."Не менее 11 журналистов убиты в результате бомбардировок, 20 получили ранения, двое пропали без вести, 50 зданий медиаструктур разрушены", - отмечается в сообщении профсоюза. Журналистская организация организовала помощь раненым сотрудникам СМИ.

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Пострадавшие в больнице Газы Скорая помощь без перерыва привозит новых пострадавших в переполненные больницы Газы «Смертный приговор больным и раненым», — так в ВОЗ ранее охарактеризовали требование Израиля об эвакуации больниц с севера Газы. В организации также призвали пропустить в анклав гуманитарный груз с медицинскими материалами, топливом, водой и продуктами питания через контролируемый Египтом КПП «Рафах». Власти Израиля заявили, что уже возобновили подачу воды в Газу, однако сотрудники гуманитарных организаций пока не подтвердили эту информацию. В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что 2023-10-16T12:39 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео