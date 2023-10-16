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В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля - РИА Новости, 16.10.2023
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12:39 16.10.2023 (обновлено: 15:18 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/gaza-1903034086.html
В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля
В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля - РИА Новости, 16.10.2023
В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля
Жертвами израильских бомбардировок сектора Газа, которые продолжаются девять дней, стали 11 журналистов, еще 20 сотрудников СМИ получили ранения, говорится в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:39
2023-10-16T15:18
в мире
палестина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Жертвами израильских бомбардировок сектора Газа, которые продолжаются девять дней, стали 11 журналистов, еще 20 сотрудников СМИ получили ранения, говорится в сообщении на сайте профсоюза журналистов Палестины."Не менее 11 журналистов убиты в результате бомбардировок, 20 получили ранения, двое пропали без вести, 50 зданий медиаструктур разрушены", - отмечается в сообщении профсоюза. Журналистская организация организовала помощь раненым сотрудникам СМИ.
палестина
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Пострадавшие в больнице Газы
Скорая помощь без перерыва привозит новых пострадавших в переполненные больницы Газы «Смертный приговор больным и раненым», — так в ВОЗ ранее охарактеризовали требование Израиля об эвакуации больниц с севера Газы. В организации также призвали пропустить в анклав гуманитарный груз с медицинскими материалами, топливом, водой и продуктами питания через контролируемый Египтом КПП «Рафах». Власти Израиля заявили, что уже возобновили подачу воды в Газу, однако сотрудники гуманитарных организаций пока не подтвердили эту информацию. В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что
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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля
ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Жертвами израильских бомбардировок сектора Газа, которые продолжаются девять дней, стали 11 журналистов, еще 20 сотрудников СМИ получили ранения, говорится в сообщении на сайте профсоюза журналистов Палестины.
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В Палестине заявили о гибели 11 журналистов из-за ударов Израиля

Профсоюз: жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 11 журналистов

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Читать ria.ru в
ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Жертвами израильских бомбардировок сектора Газа, которые продолжаются девять дней, стали 11 журналистов, еще 20 сотрудников СМИ получили ранения, говорится в сообщении на сайте профсоюза журналистов Палестины.
"Не менее 11 журналистов убиты в результате бомбардировок, 20 получили ранения, двое пропали без вести, 50 зданий медиаструктур разрушены", - отмечается в сообщении профсоюза. Журналистская организация организовала помощь раненым сотрудникам СМИ.
 
В миреПалестинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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