https://ria.ru/20231016/gaza-1903009590.html

Более миллиона жителей сектора Газа стали вынужденными переселенцами

Более миллиона жителей сектора Газа стали вынужденными переселенцами - РИА Новости, 16.10.2023

Более миллиона жителей сектора Газа стали вынужденными переселенцами

Более миллиона жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и стали вынужденными переселенцами, сообщает Агентство ООН по делам помощи палестинским... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:08

2023-10-16T11:08

2023-10-16T11:08

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более миллиона жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и стали вынужденными переселенцами, сообщает Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). "Более миллиона человек, которые составляют почти половину всего населения сектора Газа, стали вынужденными переселенцами", - говорится в сообщении агентства. Агентство отмечает, что около 600 тысяч внутренне перемещенных лиц находятся на юге сектора Газа. Среди этих людей примерно 400 тысяч находятся в учреждениях БАПОР, что "значительно превышает" возможности агентства по оказанию помощи. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/ssha-1902960446.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году