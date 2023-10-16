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В ВОЗ не исключили, что гумпомощь в Газу можно будет доставить уже сегодня - РИА Новости, 16.10.2023
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09:30 16.10.2023 (обновлено: 09:41 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/gaza-1902991890.html
В ВОЗ не исключили, что гумпомощь в Газу можно будет доставить уже сегодня
В ВОЗ не исключили, что гумпомощь в Газу можно будет доставить уже сегодня - РИА Новости, 16.10.2023
В ВОЗ не исключили, что гумпомощь в Газу можно будет доставить уже сегодня
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус не исключает, что организация сможет доставить гуманитарную помощь в Газу из Египта уже сегодня в связи с информацией о... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:30
2023-10-16T09:41
в мире
воз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ЖЕНЕВА, 16 окт - РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус не исключает, что организация сможет доставить гуманитарную помощь в Газу из Египта уже сегодня в связи с информацией о прекращении огня, сообщил он в своем X-аккаунте."Испытываю большое облегчение в связи с сообщениями о прекращении огня, позволяющем доставлять в Газу жизненно необходимые товары из Египта. Самолет ВОЗ с медикаментами прибыл в район Рафаха в субботу, и мы работаем с партнерами над тем, чтобы доставить их в Газу сегодня, если это возможно. Многие гражданские лица испытывают серьезную нужду", - сказано в публикации.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находится более 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/izrail-1902987279.html
https://ria.ru/20231016/gaza-1902970491.html
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в мире, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В ВОЗ не исключили, что гумпомощь в Газу можно будет доставить уже сегодня

Глава ВОЗ допустил, что гумпомощь в Газу можно будет доставить уже сегодня

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 окт - РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус не исключает, что организация сможет доставить гуманитарную помощь в Газу из Египта уже сегодня в связи с информацией о прекращении огня, сообщил он в своем X-аккаунте.
"Испытываю большое облегчение в связи с сообщениями о прекращении огня, позволяющем доставлять в Газу жизненно необходимые товары из Египта. Самолет ВОЗ с медикаментами прибыл в район Рафаха в субботу, и мы работаем с партнерами над тем, чтобы доставить их в Газу сегодня, если это возможно. Многие гражданские лица испытывают серьезную нужду", - сказано в публикации.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находится более 150 израильтян.
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В Израиле объявили об эвакуации из населенных пунктов на севере страны
Вчера, 09:09
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Постпред Израиля в ООН заявил о незаинтересованности в оккупации Газы
Вчера, 06:17
 
В миреВОЗОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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