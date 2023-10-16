Отца напавшего на лицей в Аррасе выслали из Франции, сообщил глава МВД
Глава МВД: отца напавшего на лицей в Аррасе выслали из Франции в 2018 году
© AP Photo / Ludovic MarinФранцузские полицейские из судебно-медицинской службы перед школой Гамбетта в Аррасе во Франции
© AP Photo / Ludovic Marin
Французские полицейские из судебно-медицинской службы перед школой Гамбетта в Аррасе во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости. Отец 20-летнего Мохаммеда Могушкова, напавшего на лицей во французском Аррасе и убившего учителя, был выслан из Франции за "радикальную идеологию", сообщил глава МВД Жеральд Дарманен. Его обращение транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в X.
"Генеральная дирекция внутренней разведки в 2018 году выслала отца напавшего, потому что он придерживался радикальной идеологии. На данный момент он находится за пределами Франции, в отличие от того, что можно слышать. Старший его брат находится в тюрьме. После окончания срока его заключения он также будет депортирован на родину, то есть в Россию", - сообщил Дарманен после заседания совета безопасности, проведенного в понедельник под председательством президента Эммануэля Макрона.
Как сообщали французские СМИ, семью напавшего на лицей в Аррасе на севере Франции выходца из Чечни в 2014 году должны были депортировать из Франции, однако тогда многочисленные ассоциации по защите прав беженцев выступили в их защиту.
Старший брат напавшего был осужден за "пособничество террористам" и отбывает срок в тюрьме в Париже. По этой статье его приговорили к 5 годам лишения свободы и еще к 18 месяцам - за "оправдание терроризма".
Ранее Дарманен на фоне инцидента с нападением на лицей в городе Аррас сообщил, что по поручению президента Макрона намерен возобновить переговоры с российскими властями о депортации уроженцев РФ, которые во Франции числятся в списках лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S).
В пятницу утром 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ). Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
* Запрещенная в России террористическая организация.