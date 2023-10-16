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Фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат в России в выходные - РИА Новости, 16.10.2023
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Культура
 
12:16 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/film-1903027206.html
Фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат в России в выходные
Фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат в России в выходные - РИА Новости, 16.10.2023
Фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат в России в выходные
Российский фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат со сборами в 100,6 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:16
2023-10-16T12:16
культура
кино и сериалы
федор конюхов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российский фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат со сборами в 100,6 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Картина о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году поставил мировой рекорд, пролетев вокруг планеты всего за 11 дней четыре часа и 20 минут. Вторую строчку занял российский мультфильм "Смешарики снимают кино" со сборами в 53,3 миллиона. Картина приурочена к 20-летию героев. Следующей в рейтинге идет комедия "Вася не в себе", собравшая 46,6 миллиона. В картине снялись Павел Прилучный, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев и другие. На четвертой строчке – российская семейная комедия "Баба Яга спасает мир", собравшая 17 миллионов рублей. Замыкает список триллер "Выжившая" со сборами в 16,6 миллиона рублей.
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кино и сериалы, федор конюхов
Культура, Кино и сериалы, Федор Конюхов
Фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат в России в выходные

Фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Постер к фильму "Повелитель ветра"
Постер к фильму Повелитель ветра
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российский фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат со сборами в 100,6 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Картина о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году поставил мировой рекорд, пролетев вокруг планеты всего за 11 дней четыре часа и 20 минут.
Вторую строчку занял российский мультфильм "Смешарики снимают кино" со сборами в 53,3 миллиона. Картина приурочена к 20-летию героев.
Следующей в рейтинге идет комедия "Вася не в себе", собравшая 46,6 миллиона. В картине снялись Павел Прилучный, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев и другие.
На четвертой строчке – российская семейная комедия "Баба Яга спасает мир", собравшая 17 миллионов рублей.
Замыкает список триллер "Выжившая" со сборами в 16,6 миллиона рублей.
Российский путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Федор Конюхов — о фильме "Повелитель ветра", новых рекордах и поражениях
5 октября, 08:00
 
КультураКино и сериалыФедор Конюхов
 
 
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