https://ria.ru/20231016/film-1903027206.html

Фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат в России в выходные

Фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат в России в выходные - РИА Новости, 16.10.2023

Фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат в России в выходные

Российский фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат со сборами в 100,6 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:16

2023-10-16T12:16

2023-10-16T12:16

культура

кино и сериалы

федор конюхов

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российский фильм "Повелитель ветра" снова возглавил кинопрокат со сборами в 100,6 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Картина о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году поставил мировой рекорд, пролетев вокруг планеты всего за 11 дней четыре часа и 20 минут. Вторую строчку занял российский мультфильм "Смешарики снимают кино" со сборами в 53,3 миллиона. Картина приурочена к 20-летию героев. Следующей в рейтинге идет комедия "Вася не в себе", собравшая 46,6 миллиона. В картине снялись Павел Прилучный, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев и другие. На четвертой строчке – российская семейная комедия "Баба Яга спасает мир", собравшая 17 миллионов рублей. Замыкает список триллер "Выжившая" со сборами в 16,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231005/konyukhov-1899288263.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

кино и сериалы, федор конюхов