https://ria.ru/20231016/evakuatsiya-1903121938.html

Эвакуация населения сектора Газа

Эвакуация населения сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2023

Эвакуация населения сектора Газа

Около 600 тысяч палестинцев эвакуировались с севера сектора Газа на юг. Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:17

2023-10-16T18:17

2023-10-16T18:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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Около 600 тысяч палестинцев эвакуировались с севера сектора Газа на юг. Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля проинформировали, что 1,1 млн жителей северной части должны покинуть дома и перебраться на юг анклава. Армия обороны Израиля объяснила призыв тем, что боевики ХАМАС могут укрываться в гражданских зданиях и в тоннелях под домами. Требование касается и сотрудников ООН. Кроме того, Египет временно открыл контрольно-пропускной пункт "Рафах" для прохода иностранцев. Какая зона определена для эвакуации, смотрите в инфографике Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, инфографика, сектор газа, палестина