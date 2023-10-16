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Эвакуация населения сектора Газа
Эвакуация населения сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2023
Эвакуация населения сектора Газа
Около 600 тысяч палестинцев эвакуировались с севера сектора Газа на юг. Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:17
2023-10-16T18:17
2023-10-16T18:29
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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Около 600 тысяч палестинцев эвакуировались с севера сектора Газа на юг. Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля проинформировали, что 1,1 млн жителей северной части должны покинуть дома и перебраться на юг анклава. Армия обороны Израиля объяснила призыв тем, что боевики ХАМАС могут укрываться в гражданских зданиях и в тоннелях под домами. Требование касается и сотрудников ООН. Кроме того, Египет временно открыл контрольно-пропускной пункт "Рафах" для прохода иностранцев. Какая зона определена для эвакуации, смотрите в инфографике Ria.ru.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, инфографика, сектор газа, палестина
Инфографика, В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина