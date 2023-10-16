https://ria.ru/20231016/energoresursy-1903104275.html

Ушаков заявил об увеличении объемов поставок энергоресурсов в Китай

Ушаков заявил об увеличении объемов поставок энергоресурсов в Китай - РИА Новости, 16.10.2023

Ушаков заявил об увеличении объемов поставок энергоресурсов в Китай

Россия существенно увеличивает объемы поставок энергоресурсов в Китай, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:10

2023-10-16T17:10

2023-10-16T17:10

экономика

китай

россия

юрий ушаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100604/45/1006044593_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_9603fa7692d712bf5df12d7958cab3df.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия существенно увеличивает объемы поставок энергоресурсов в Китай, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Конечно, вы знаете, что локомотив нашего сотрудничества в области экономики - это энергетика. Существенно увеличиваются объемы поставок российских углеводородов в Китай. Россия находится на первом месте среди поставщиков нефти, на втором месте среди поставщиков трубопроводного газа и на третьем по СПГ", - сказал Ушаков. Он также рассказал, что в январе-августе текущего года объем двусторонней торговли России и Китая увеличился на 24,3% - до 141,5 миллиарда долларов. "То есть, мы упорно и целенаправленно движемся к цели, которая была выдвинута двумя руководителями - достичь в товарообороте 200 миллиардов долларов. Имеются все предпосылки, что этот рубеж мы пройдем уже по итогам текущего года", - подчеркнул Ушаков.

https://ria.ru/20231016/ukraina-1903102784.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, россия, юрий ушаков