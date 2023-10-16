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Ушаков заявил об увеличении объемов поставок энергоресурсов в Китай - РИА Новости, 16.10.2023
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17:10 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/energoresursy-1903104275.html
Ушаков заявил об увеличении объемов поставок энергоресурсов в Китай
Ушаков заявил об увеличении объемов поставок энергоресурсов в Китай - РИА Новости, 16.10.2023
Ушаков заявил об увеличении объемов поставок энергоресурсов в Китай
Россия существенно увеличивает объемы поставок энергоресурсов в Китай, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:10
2023-10-16T17:10
экономика
китай
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия существенно увеличивает объемы поставок энергоресурсов в Китай, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Конечно, вы знаете, что локомотив нашего сотрудничества в области экономики - это энергетика. Существенно увеличиваются объемы поставок российских углеводородов в Китай. Россия находится на первом месте среди поставщиков нефти, на втором месте среди поставщиков трубопроводного газа и на третьем по СПГ", - сказал Ушаков. Он также рассказал, что в январе-августе текущего года объем двусторонней торговли России и Китая увеличился на 24,3% - до 141,5 миллиарда долларов. "То есть, мы упорно и целенаправленно движемся к цели, которая была выдвинута двумя руководителями - достичь в товарообороте 200 миллиардов долларов. Имеются все предпосылки, что этот рубеж мы пройдем уже по итогам текущего года", - подчеркнул Ушаков.
https://ria.ru/20231016/ukraina-1903102784.html
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экономика, китай, россия, юрий ушаков
Экономика, Китай, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков заявил об увеличении объемов поставок энергоресурсов в Китай

Ушаков: Россия существенно увеличивает объемы поставки энергоресурсов в Китай

© Fotolia / liondwПлощадь Тяньаньмэнь в центре Пекина
Площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Fotolia / liondw
Площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия существенно увеличивает объемы поставок энергоресурсов в Китай, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Конечно, вы знаете, что локомотив нашего сотрудничества в области экономики - это энергетика. Существенно увеличиваются объемы поставок российских углеводородов в Китай. Россия находится на первом месте среди поставщиков нефти, на втором месте среди поставщиков трубопроводного газа и на третьем по СПГ", - сказал Ушаков.
Он также рассказал, что в январе-августе текущего года объем двусторонней торговли России и Китая увеличился на 24,3% - до 141,5 миллиарда долларов.
«
"То есть, мы упорно и целенаправленно движемся к цели, которая была выдвинута двумя руководителями - достичь в товарообороте 200 миллиардов долларов. Имеются все предпосылки, что этот рубеж мы пройдем уже по итогам текущего года", - подчеркнул Ушаков.
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