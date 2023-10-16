https://ria.ru/20231016/energoresursy-1903104275.html
Ушаков заявил об увеличении объемов поставок энергоресурсов в Китай
Ушаков заявил об увеличении объемов поставок энергоресурсов в Китай - РИА Новости, 16.10.2023
Ушаков заявил об увеличении объемов поставок энергоресурсов в Китай
Россия существенно увеличивает объемы поставок энергоресурсов в Китай, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:10
2023-10-16T17:10
2023-10-16T17:10
экономика
китай
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия существенно увеличивает объемы поставок энергоресурсов в Китай, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Конечно, вы знаете, что локомотив нашего сотрудничества в области экономики - это энергетика. Существенно увеличиваются объемы поставок российских углеводородов в Китай. Россия находится на первом месте среди поставщиков нефти, на втором месте среди поставщиков трубопроводного газа и на третьем по СПГ", - сказал Ушаков. Он также рассказал, что в январе-августе текущего года объем двусторонней торговли России и Китая увеличился на 24,3% - до 141,5 миллиарда долларов. "То есть, мы упорно и целенаправленно движемся к цели, которая была выдвинута двумя руководителями - достичь в товарообороте 200 миллиардов долларов. Имеются все предпосылки, что этот рубеж мы пройдем уже по итогам текущего года", - подчеркнул Ушаков.
https://ria.ru/20231016/ukraina-1903102784.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, юрий ушаков
Экономика, Китай, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков заявил об увеличении объемов поставок энергоресурсов в Китай
Ушаков: Россия существенно увеличивает объемы поставки энергоресурсов в Китай