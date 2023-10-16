https://ria.ru/20231016/ekvador-1902968013.html

Посол заявил, что Россия готова работать с новым правительством Эквадора

Посол заявил, что Россия готова работать с новым правительством Эквадора - РИА Новости, 16.10.2023

Посол заявил, что Россия готова работать с новым правительством Эквадора

Россия готова работать с новым правительством Эквадора, надеется на улучшение политического сотрудничества, сообщил РИА Новости посол РФ в этой... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T04:58

2023-10-16T04:58

2023-10-16T05:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт – РИА Новости. Россия готова работать с новым правительством Эквадора, надеется на улучшение политического сотрудничества, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.В воскресенье в Эквадоре состоялся второй тур выборов президента. По итогам подсчета более 90% голосов победу одержал Даниэль Нобоа. Его соперница – Луиса Гонсалес – уже признала поражение. ЦИК страны сообщил, что разрыв между кандидатами уже необратим, побеждает Нобоа."Приветствуем избрание нового президента Эквадора. Ожидаем, что возглавляемое им правительство будет проводить практическую сбалансированную линию в отношении сотрудничества с Россией, которая является очень важным экономическим партнером Эквадора", - сказал дипломат."Мы признательны производителям основного экспортного продукта страны - банановодам и экспортерам за то, что они не только сохранили объем поставок, но и существенно их увеличили в последнее время", - добавил он."Российская сторона готова работать с новым правительством для расширения взаимовыгодного сотрудничества во всех направлениях. Возлагаем определенные надежды на улучшение политического и дипломатического взаимодействия между нашими странами", - подчеркнул Спринчан.Он также выразил надежду на продолжение имевшегося двустороннего межпарламентского диалога.По словам посла, избранный президент Эквадора – известный экономист, представитель влиятельной семьи, заинтересованной в развитии торгово-экономических отношений с важными партнерами, каким является и Россия.

https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html

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