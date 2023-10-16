https://ria.ru/20231016/ekvador-1902968013.html
Посол заявил, что Россия готова работать с новым правительством Эквадора
Посол заявил, что Россия готова работать с новым правительством Эквадора - РИА Новости, 16.10.2023
Посол заявил, что Россия готова работать с новым правительством Эквадора
Россия готова работать с новым правительством Эквадора, надеется на улучшение политического сотрудничества, сообщил РИА Новости посол РФ в этой... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T04:58
2023-10-16T04:58
2023-10-16T05:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт – РИА Новости. Россия готова работать с новым правительством Эквадора, надеется на улучшение политического сотрудничества, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.В воскресенье в Эквадоре состоялся второй тур выборов президента. По итогам подсчета более 90% голосов победу одержал Даниэль Нобоа. Его соперница – Луиса Гонсалес – уже признала поражение. ЦИК страны сообщил, что разрыв между кандидатами уже необратим, побеждает Нобоа."Приветствуем избрание нового президента Эквадора. Ожидаем, что возглавляемое им правительство будет проводить практическую сбалансированную линию в отношении сотрудничества с Россией, которая является очень важным экономическим партнером Эквадора", - сказал дипломат."Мы признательны производителям основного экспортного продукта страны - банановодам и экспортерам за то, что они не только сохранили объем поставок, но и существенно их увеличили в последнее время", - добавил он."Российская сторона готова работать с новым правительством для расширения взаимовыгодного сотрудничества во всех направлениях. Возлагаем определенные надежды на улучшение политического и дипломатического взаимодействия между нашими странами", - подчеркнул Спринчан.Он также выразил надежду на продолжение имевшегося двустороннего межпарламентского диалога.По словам посла, избранный президент Эквадора – известный экономист, представитель влиятельной семьи, заинтересованной в развитии торгово-экономических отношений с важными партнерами, каким является и Россия.
https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html
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россия, эквадор, в мире
Посол заявил, что Россия готова работать с новым правительством Эквадора
Посол в Кито: Россия готова сотрудничать с новым правительством Эквадора
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт – РИА Новости. Россия готова работать с новым правительством Эквадора, надеется на улучшение политического сотрудничества, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
В воскресенье в Эквадоре состоялся второй тур выборов президента. По итогам подсчета более 90% голосов победу одержал Даниэль Нобоа. Его соперница – Луиса Гонсалес – уже признала поражение. ЦИК страны сообщил, что разрыв между кандидатами уже необратим, побеждает Нобоа.
Процедура выборов президента Эквадора
"Приветствуем избрание нового президента Эквадора. Ожидаем, что возглавляемое им правительство будет проводить практическую сбалансированную линию в отношении сотрудничества с Россией, которая является очень важным экономическим партнером Эквадора", - сказал дипломат.
"Мы признательны производителям основного экспортного продукта страны - банановодам и экспортерам за то, что они не только сохранили объем поставок, но и существенно их увеличили в последнее время", - добавил он.
«
"Российская сторона готова работать с новым правительством для расширения взаимовыгодного сотрудничества во всех направлениях. Возлагаем определенные надежды на улучшение политического и дипломатического взаимодействия между нашими странами", - подчеркнул Спринчан.
Он также выразил надежду на продолжение имевшегося двустороннего межпарламентского диалога.
По словам посла, избранный президент Эквадора – известный экономист, представитель влиятельной семьи, заинтересованной в развитии торгово-экономических отношений с важными партнерами, каким является и Россия.
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