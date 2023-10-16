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Посол заявил, что Россия готова работать с новым правительством Эквадора - РИА Новости, 16.10.2023
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04:58 16.10.2023 (обновлено: 05:00 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/ekvador-1902968013.html
Посол заявил, что Россия готова работать с новым правительством Эквадора
Посол заявил, что Россия готова работать с новым правительством Эквадора - РИА Новости, 16.10.2023
Посол заявил, что Россия готова работать с новым правительством Эквадора
Россия готова работать с новым правительством Эквадора, надеется на улучшение политического сотрудничества, сообщил РИА Новости посол РФ в этой... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T04:58
2023-10-16T05:00
россия
эквадор
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт – РИА Новости. Россия готова работать с новым правительством Эквадора, надеется на улучшение политического сотрудничества, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.В воскресенье в Эквадоре состоялся второй тур выборов президента. По итогам подсчета более 90% голосов победу одержал Даниэль Нобоа. Его соперница – Луиса Гонсалес – уже признала поражение. ЦИК страны сообщил, что разрыв между кандидатами уже необратим, побеждает Нобоа."Приветствуем избрание нового президента Эквадора. Ожидаем, что возглавляемое им правительство будет проводить практическую сбалансированную линию в отношении сотрудничества с Россией, которая является очень важным экономическим партнером Эквадора", - сказал дипломат."Мы признательны производителям основного экспортного продукта страны - банановодам и экспортерам за то, что они не только сохранили объем поставок, но и существенно их увеличили в последнее время", - добавил он."Российская сторона готова работать с новым правительством для расширения взаимовыгодного сотрудничества во всех направлениях. Возлагаем определенные надежды на улучшение политического и дипломатического взаимодействия между нашими странами", - подчеркнул Спринчан.Он также выразил надежду на продолжение имевшегося двустороннего межпарламентского диалога.По словам посла, избранный президент Эквадора – известный экономист, представитель влиятельной семьи, заинтересованной в развитии торгово-экономических отношений с важными партнерами, каким является и Россия.
https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html
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россия, эквадор, в мире
Россия, Эквадор, В мире
Посол заявил, что Россия готова работать с новым правительством Эквадора

Посол в Кито: Россия готова сотрудничать с новым правительством Эквадора

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт – РИА Новости. Россия готова работать с новым правительством Эквадора, надеется на улучшение политического сотрудничества, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
В воскресенье в Эквадоре состоялся второй тур выборов президента. По итогам подсчета более 90% голосов победу одержал Даниэль Нобоа. Его соперница – Луиса Гонсалес – уже признала поражение. ЦИК страны сообщил, что разрыв между кандидатами уже необратим, побеждает Нобоа.
Сотрудники Национального избирательного совета во время подготовки к президентским выборам в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Процедура выборов президента Эквадора
20 августа, 01:29
"Приветствуем избрание нового президента Эквадора. Ожидаем, что возглавляемое им правительство будет проводить практическую сбалансированную линию в отношении сотрудничества с Россией, которая является очень важным экономическим партнером Эквадора", - сказал дипломат.
"Мы признательны производителям основного экспортного продукта страны - банановодам и экспортерам за то, что они не только сохранили объем поставок, но и существенно их увеличили в последнее время", - добавил он.
«
"Российская сторона готова работать с новым правительством для расширения взаимовыгодного сотрудничества во всех направлениях. Возлагаем определенные надежды на улучшение политического и дипломатического взаимодействия между нашими странами", - подчеркнул Спринчан.
Он также выразил надежду на продолжение имевшегося двустороннего межпарламентского диалога.
По словам посла, избранный президент Эквадора – известный экономист, представитель влиятельной семьи, заинтересованной в развитии торгово-экономических отношений с важными партнерами, каким является и Россия.
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