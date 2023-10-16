https://ria.ru/20231016/dvigatel-1902959763.html

SR Space начала испытания элементов метанового ракетного двигателя

SR Space начала испытания элементов метанового ракетного двигателя - РИА Новости, 16.10.2023

SR Space начала испытания элементов метанового ракетного двигателя

Частная российская космическая компания SR Space приступила к испытаниям элементов своего перспективного метанового двигателя, тесты камеры сгорания уже успешно РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T01:05

2023-10-16T01:05

2023-10-16T10:40

наука

наука

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Частная российская космическая компания SR Space приступила к испытаниям элементов своего перспективного метанового двигателя, тесты камеры сгорания уже успешно проведены, сообщили в пресс-службе компании. "SR Space провела огневые испытания камеры сгорания кислородно-метанового ракетного двигателя РД-1. Испытания прошли на стенде федерального автономного учреждения "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" (ЦИАМ)", - говорится в сообщении. Первое испытание прошло с водяным охлаждением камеры сгорания в атмосферных условиях. Так можно отдельно проверить процессы, проходящие внутри камеры, и непосредственно работу контура охлаждения. В ходе проверки конструкторы оценили, как нагреваются различные части камеры, а также эффективность ее газодинамического профиля. Как пояснил главный конструктор SR Space Петр Кудряшов, в качестве топлива был выбран метан, потому что по сравнению с керосином он дает более высокий удельный импульс и более доступен. Чтобы снизить затраты и время на производство агрегатов двигателя, на этапе испытаний был применен метод селективного лазерного плавления (SLM). По словам Кудряшова, это позволило экспериментально отработать агрегаты двигателя. Предполагается, что двигатель РД-1 будет использован на геофизической ракете Nebo, предназначенной для исследования верхних слоев атмосферы и ближнего космоса. Также этот двигатель создает научно-технологический задел для более мощных двигателей орбитальных ракет-носителей. "Данные испытания подтвердили выбранный в компании технологический путь создания своего двигателя и позволяют продолжить его дальнейшую разработку за счет частных инвестиций. Для компании SR Space это подтверждение нашего лидерства на российском рынке среди частных ракетно-космических компаний, а для отрасли - возможность расширения внутреннего спроса и привлечения частных инвестиций", - приводит пресс-служба слова гендиректора SR Space Олега Мансурова. В планах у компании испытания форсуночной головки, электронасоса, электрической системы многократного зажигания и последующие огневые испытания камеры сгорания РД-1. Ожидается, что SR Space проведет запуск геофизической ракеты в конце 2023 года. Ракета должна долететь до границы космоса - так называемой линии Кармана. В ходе запуска будет проведен эксперимент по управлению БПЛА из космического пространства.

https://ria.ru/20230928/nauka-1899095865.html

https://ria.ru/20230912/kosmos-1895770063.html

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наука, россия