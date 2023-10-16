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В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Приморье - РИА Новости, 16.10.2023
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13:15 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/dtp-1903046236.html
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Приморье
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Приморье - РИА Новости, 16.10.2023
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Приморье
Гражданин КНР, находившийся за рулем попавшего в ДТП автобуса с туристами в Приморье, по предварительным данным, не учел скоростной режим, сообщает в своём... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:15
2023-10-16T13:15
авто
китай
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Гражданин КНР, находившийся за рулем попавшего в ДТП автобуса с туристами в Приморье, по предварительным данным, не учел скоростной режим, сообщает в своём Telegram-канале управление МВД по региону. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились, по разным данным, около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, информировали в правительстве региона. По данным полиции, госпитализированы 20 человек. Минздрав региона сообщал, что после ДТП в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе находились только российские туристы, водителем являлся гражданин КНР, а автобус принадлежит китайскому предприятию. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД. "По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учёл скоростной режим и совершил съезд с автодороги", - сказал начальник ОМВД "Хасанский", полковник полиции Андрей Сухойван, чей видеокомментарий приводится в сообщении.
https://ria.ru/20231016/dtp-1903028743.html
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уссурийск
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авто, китай, уссурийск, происшествия
Авто, Китай, Уссурийск, Происшествия
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Приморье

Водитель попавшего в ДТП в Приморье автобуса, вероятно, не учел скоростной режим

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Гражданин КНР, находившийся за рулем попавшего в ДТП автобуса с туристами в Приморье, по предварительным данным, не учел скоростной режим, сообщает в своём Telegram-канале управление МВД по региону.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились, по разным данным, около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, информировали в правительстве региона. По данным полиции, госпитализированы 20 человек. Минздрав региона сообщал, что после ДТП в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе находились только российские туристы, водителем являлся гражданин КНР, а автобус принадлежит китайскому предприятию. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД.
"По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учёл скоростной режим и совершил съезд с автодороги", - сказал начальник ОМВД "Хасанский", полковник полиции Андрей Сухойван, чей видеокомментарий приводится в сообщении.
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