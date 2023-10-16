https://ria.ru/20231016/dtp-1903046236.html

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Приморье

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Приморье - РИА Новости, 16.10.2023

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Приморье

Гражданин КНР, находившийся за рулем попавшего в ДТП автобуса с туристами в Приморье, по предварительным данным, не учел скоростной режим, сообщает в своём... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T13:15

2023-10-16T13:15

2023-10-16T13:15

авто

китай

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Гражданин КНР, находившийся за рулем попавшего в ДТП автобуса с туристами в Приморье, по предварительным данным, не учел скоростной режим, сообщает в своём Telegram-канале управление МВД по региону. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились, по разным данным, около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, информировали в правительстве региона. По данным полиции, госпитализированы 20 человек. Минздрав региона сообщал, что после ДТП в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе находились только российские туристы, водителем являлся гражданин КНР, а автобус принадлежит китайскому предприятию. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД. "По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учёл скоростной режим и совершил съезд с автодороги", - сказал начальник ОМВД "Хасанский", полковник полиции Андрей Сухойван, чей видеокомментарий приводится в сообщении.

https://ria.ru/20231016/dtp-1903028743.html

китай

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, китай, уссурийск, происшествия