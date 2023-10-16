https://ria.ru/20231016/dtp-1903004395.html
В Приморье возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом
В Приморье возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 16.10.2023
В Приморье возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД после аварии туристического автобуса в Приморье, РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:42
2023-10-16T10:42
2023-10-16T11:01
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
новости - туризм
туризм
туристы
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД после аварии туристического автобуса в Приморье, сообщает СУСК РФ по региону.Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск, потеряв управление, он съехал в кювет. На данный момент, по данным ведомства, известно о двоих погибших, многих пострадавших. В автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал агентству, что в автобусе, предварительно, были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли и 17 получили травмы. По данным полиции, госпитализированы 20 человек."По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по <...> ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, будут назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая, добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20231016/dtp-1902989990.html
приморский край
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Авария с туристическим автобусом в Приморье
Пассажирский автобус осуществлял перевозку туристов. Автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. В автобусе находилось 48 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в правительстве региона. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ сообщили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу, есть тяжелые.
2023-10-16T10:42
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, новости - туризм, туризм, туристы
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский край, Новости - Туризм, Туризм, туристы
В Приморье возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом
В Приморье после ДТП с туристическим автобусом возбудили дело о нарушении правил