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На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд - РИА Новости, 16.10.2023
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10:12 16.10.2023
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На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд
На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд - РИА Новости, 16.10.2023
На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд
Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Саратовской области, сообщил... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:12
2023-10-16T10:12
происшествия
саратов
саратовская область
красноармейский район
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САРАТОВ, 16 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале. "(В) 9.38 (8.38 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе на станции Карамыш на ж/д переезде произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. В результате ДТП из легкового автомобиля погиб мужчина и пострадала женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу. На месте работают экстренные службы", - написал Юрин.
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саратов
саратовская область
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происшествия, саратов, саратовская область, красноармейский район
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Красноармейский район
На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд

На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд, погиб человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 16 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
"(В) 9.38 (8.38 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе на станции Карамыш на ж/д переезде произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. В результате ДТП из легкового автомобиля погиб мужчина и пострадала женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу. На месте работают экстренные службы", - написал Юрин.
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ПроисшествияСаратовСаратовская областьКрасноармейский район
 
 
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