https://ria.ru/20231016/dtp-1902998139.html

На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд

На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд - РИА Новости, 16.10.2023

На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд

Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Саратовской области, сообщил... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:12

2023-10-16T10:12

2023-10-16T10:12

происшествия

саратов

саратовская область

красноармейский район

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САРАТОВ, 16 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале. "(В) 9.38 (8.38 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе на станции Карамыш на ж/д переезде произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. В результате ДТП из легкового автомобиля погиб мужчина и пострадала женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу. На месте работают экстренные службы", - написал Юрин.

https://ria.ru/20231016/avtobus-1902995393.html

саратов

саратовская область

красноармейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, саратовская область, красноармейский район