https://ria.ru/20231016/dtp-1902998139.html
На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд
На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд - РИА Новости, 16.10.2023
На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд
Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Саратовской области, сообщил... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:12
2023-10-16T10:12
2023-10-16T10:12
происшествия
саратов
саратовская область
красноармейский район
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САРАТОВ, 16 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале. "(В) 9.38 (8.38 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе на станции Карамыш на ж/д переезде произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. В результате ДТП из легкового автомобиля погиб мужчина и пострадала женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу. На месте работают экстренные службы", - написал Юрин.
https://ria.ru/20231016/avtobus-1902995393.html
саратов
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовская область, красноармейский район
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Красноармейский район
На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд
На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд, погиб человек