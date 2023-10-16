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Первую партию нижегородских дронов отправили в зону СВО

Первую партию нижегородских дронов отправили в зону СВО - РИА Новости, 16.10.2023

Первую партию нижегородских дронов отправили в зону СВО

Первую партию нижегородских дронов отправили в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T21:09

2023-10-16T21:09

2023-10-16T21:09

надежные люди

технологии

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Первую партию нижегородских дронов отправили в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале."Сегодня в зону СВО отправилась первая партия FPV-дронов нижегородской разработки. Беспилотники построены Регионально-промышленной компанией на основе волонтерских проектов при поддержке областного правительства. Они способны проводить дистанционное минирование или поражать объекты на расстоянии до 20 километров ", - написал Никитин.Губернатор выразил уверенность, что "разработка нижегородцев поможет нашим бойцам при выполнении боевых задач".

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, нижегородская область, глеб никитин