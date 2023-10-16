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Ремонт дорог к медучреждения провели в 22 округах Подмосковья за сезон
Ремонт дорог к медучреждения провели в 22 округах Подмосковья за сезон - РИА Новости, 16.10.2023
Ремонт дорог к медучреждения провели в 22 округах Подмосковья за сезон
В Московской области отремонтировали около 100 километров дорог к медицинским учреждения за сезон. Работы провели в 22 округах, сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:19
2023-10-16T19:19
2023-10-16T19:19
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Московской области отремонтировали около 100 километров дорог к медицинским учреждения за сезон. Работы провели в 22 округах, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Минтранс региона.По данным ведомства, дорожное покрытие обновили в Истре, Волоколамске, Ленинском, Щелкове, Раменском и Орехово-Зуеве. В Сергиевом Посаде рабочие сделали комфортный проезд к подстанции скорой помощи, в Подольске – к госпиталю, роддому и травмпункту.Кроме того, ремонтные работы дорог к медучреждениям провели на улицах Грузовой в Пущине, Чугунова в Раменском, Гагарина в Орехово-Зуеве.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
В Московской области отремонтировали около 100 километров дорог к медицинским учреждения за сезон. Работы провели в 22 округах, сообщил телеканал "360"
со ссылкой на Минтранс региона.
По данным ведомства, дорожное покрытие обновили в Истре, Волоколамске, Ленинском, Щелкове, Раменском и Орехово-Зуеве. В Сергиевом Посаде рабочие сделали комфортный проезд к подстанции скорой помощи, в Подольске – к госпиталю, роддому и травмпункту.
Кроме того, ремонтные работы дорог к медучреждениям провели на улицах Грузовой в Пущине, Чугунова в Раменском, Гагарина в Орехово-Зуеве.