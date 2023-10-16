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Ремонт дорог к медучреждения провели в 22 округах Подмосковья за сезон

Ремонт дорог к медучреждения провели в 22 округах Подмосковья за сезон - РИА Новости, 16.10.2023

Ремонт дорог к медучреждения провели в 22 округах Подмосковья за сезон

В Московской области отремонтировали около 100 километров дорог к медицинским учреждения за сезон. Работы провели в 22 округах, сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T19:19

2023-10-16T19:19

2023-10-16T19:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Московской области отремонтировали около 100 километров дорог к медицинским учреждения за сезон. Работы провели в 22 округах, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Минтранс региона.По данным ведомства, дорожное покрытие обновили в Истре, Волоколамске, Ленинском, Щелкове, Раменском и Орехово-Зуеве. В Сергиевом Посаде рабочие сделали комфортный проезд к подстанции скорой помощи, в Подольске – к госпиталю, роддому и травмпункту.Кроме того, ремонтные работы дорог к медучреждениям провели на улицах Грузовой в Пущине, Чугунова в Раменском, Гагарина в Орехово-Зуеве.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)