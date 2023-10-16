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Правительство Калужской области одобрило проект бюджета на три года - РИА Новости, 16.10.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:33 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/byudzhet-1903093858.html
Правительство Калужской области одобрило проект бюджета на три года
Правительство Калужской области одобрило проект бюджета на три года - РИА Новости, 16.10.2023
Правительство Калужской области одобрило проект бюджета на три года
Правительство Калужской области одобрило проект бюджета региона на трехлетнюю перспективу, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:33
2023-10-16T16:33
калужская область
экономика
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 16 окт – РИА Новости. Правительство Калужской области одобрило проект бюджета региона на трехлетнюю перспективу, сообщила пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в понедельник губернатор области Владислав Шапша в режиме видеоконференции провел очередное заседание областного правительства. "Правительство одобрило проект бюджета области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", - говорится в сообщении. Как отметила глава профильного министерства Валентина Авдеева, с учетом всех источников, доходы областной казны в 2024 году, по плану, составят почти 78 миллиардов рублей, общий объем расходов прогнозируется в размере почти 78,8 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 776 миллионов рублей. В ходе обсуждения Шапша подчеркнул, что прогноз социально-экономического развития области, взятый за основу при разработке бюджета, предусматривает рост экономики в среднесрочной перспективе. В Калужской области, по его словам, для этого есть все предпосылки. "По итогам восьми месяцев объем отгруженной промышленной продукции превысил 566 миллиардов рублей. Рост объемов выпуска наблюдается во многих отраслях. Введено в эксплуатацию 800 тысяч квадратных метров жилья. Инвестиции в основной капитал за полгода превысили 44 миллиарда рублей. О восстановлении деловой активности говорит и рост доходов областного бюджета. По итогам года мы ожидаем его на уровне 10%", - пояснил губернатор. Он акцентировал внимание на сбалансированности бюджета, который, по его словам, с одной стороны, сохранил социальную направленность, а с другой позволяет решать задачи по модернизации экономики, развитию сельского хозяйства, обновлению инфраструктуры, укреплению социальной сферы. "Как и в прошлые годы, более 60% расходов составят ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие направления. Проект бюджета обеспечивает выполнение всех действующих социальных обязательств", - говорится в сообщении. Отмечается, что в полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, действующие льготы, компенсации и выплаты. Комплексную адресную поддержку получат участники специальной военной операции и члены их семей. В целом одобрив проект бюджета региона на трехлетнюю перспективу, губернатор отметил, что работа над ним будет продолжена в комитетах законодательного собрания. "Я рассчитываю, что итогом нашего взаимодействия станет финансовый документ, который обеспечит рост экономики и повышение благосостояния жителей Калужской области", - резюмировал Шапша.
https://ria.ru/20231011/aglomeratsii-1902097801.html
https://ria.ru/20231004/infrastruktura-1900497830.html
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экономика, калужская область, владислав шапша
Калужская область, Экономика, Калужская область, Владислав Шапша
Правительство Калужской области одобрило проект бюджета на три года

В Калужской области одобрило проект бюджета региона на трехлетнюю перспективу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 16 окт – РИА Новости. Правительство Калужской области одобрило проект бюджета региона на трехлетнюю перспективу, сообщила пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что в понедельник губернатор области Владислав Шапша в режиме видеоконференции провел очередное заседание областного правительства.
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"Правительство одобрило проект бюджета области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", - говорится в сообщении.
Как отметила глава профильного министерства Валентина Авдеева, с учетом всех источников, доходы областной казны в 2024 году, по плану, составят почти 78 миллиардов рублей, общий объем расходов прогнозируется в размере почти 78,8 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 776 миллионов рублей.
В ходе обсуждения Шапша подчеркнул, что прогноз социально-экономического развития области, взятый за основу при разработке бюджета, предусматривает рост экономики в среднесрочной перспективе. В Калужской области, по его словам, для этого есть все предпосылки.
"По итогам восьми месяцев объем отгруженной промышленной продукции превысил 566 миллиардов рублей. Рост объемов выпуска наблюдается во многих отраслях. Введено в эксплуатацию 800 тысяч квадратных метров жилья. Инвестиции в основной капитал за полгода превысили 44 миллиарда рублей. О восстановлении деловой активности говорит и рост доходов областного бюджета. По итогам года мы ожидаем его на уровне 10%", - пояснил губернатор.
Он акцентировал внимание на сбалансированности бюджета, который, по его словам, с одной стороны, сохранил социальную направленность, а с другой позволяет решать задачи по модернизации экономики, развитию сельского хозяйства, обновлению инфраструктуры, укреплению социальной сферы.
"Как и в прошлые годы, более 60% расходов составят ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие направления. Проект бюджета обеспечивает выполнение всех действующих социальных обязательств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, действующие льготы, компенсации и выплаты. Комплексную адресную поддержку получат участники специальной военной операции и члены их семей.
В целом одобрив проект бюджета региона на трехлетнюю перспективу, губернатор отметил, что работа над ним будет продолжена в комитетах законодательного собрания.
"Я рассчитываю, что итогом нашего взаимодействия станет финансовый документ, который обеспечит рост экономики и повышение благосостояния жителей Калужской области", - резюмировал Шапша.
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