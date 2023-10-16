https://ria.ru/20231016/briks-1902972931.html
Путин оценил рост потенциала стран БРИКС
Путин оценил рост потенциала стран БРИКС - РИА Новости, 16.10.2023
Путин оценил рост потенциала стран БРИКС
Все страны БРИКС имеют свои проблемы, но рост потенциала этих государств очевиден, в том числе в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:12
2023-10-16T07:12
2023-10-16T07:13
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Все страны БРИКС имеют свои проблемы, но рост потенциала этих государств очевиден, в том числе в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Китайской медиакорпорации. Он отметил, что в основе процесса расширения БРИКС лежит объективная реальность - создание многополярного мира. А это, по его словам, связано с ростом потенциала многих стран, в том числе, например, Китая, Индии. "Индонезия растет, многие другие государства, в Латинской Америке - Бразилия. Россия встает на ноги и крепнет. Во всех наших странах есть свои проблемы. А где их нет? Всегда есть. Дело не в этом, дело в росте потенциала. А этот рост очевидным является, в том числе в сфере экономики", - сказал Путин. Он уточнил, что на момент проведения саммита объединения в Йоханнесбурге соотношение экономик стран G7 и стран БРИКС было в пользу БРИКС по паритету покупательной способности. "После присоединения еще шести членов БРИКС соотношение стало еще больше в сторону стран БРИКС. Это проявление объективного процесса формирования многополярного мира", - добавил президент РФ. По его словам, в рамках расширения и укрепления такого формата равных отношений между странами можно добиться цели создания многополярного мира быстрее на основе объединения усилий. Как отметил президент РФ, диалог о расширении БРИКС был сложным. Но в значительной степени благодаря усилиям председательствующего на саммите президента ЮАР Сирила Рамафосы всем сторонам удалось найти консенсус и договориться, напомнил Путин. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:12
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PT46M29S
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в мире, россия, китай, владимир путин, брикс, g7
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, БРИКС, G7
Путин оценил рост потенциала стран БРИКС
Путин: рост потенциала стран БРИКС очевиден, в том числе в экономике
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Все страны БРИКС имеют свои проблемы, но рост потенциала этих государств очевиден, в том числе в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Китайской медиакорпорации.
Он отметил, что в основе процесса расширения БРИКС лежит объективная реальность - создание многополярного мира. А это, по его словам, связано с ростом потенциала многих стран, в том числе, например, Китая, Индии.
"Индонезия растет, многие другие государства, в Латинской Америке - Бразилия. Россия встает на ноги и крепнет. Во всех наших странах есть свои проблемы. А где их нет? Всегда есть. Дело не в этом, дело в росте потенциала. А этот рост очевидным является, в том числе в сфере экономики", - сказал Путин.
Он уточнил, что на момент проведения саммита объединения в Йоханнесбурге соотношение экономик стран G7 и стран БРИКС было в пользу БРИКС по паритету покупательной способности.
"После присоединения еще шести членов БРИКС соотношение стало еще больше в сторону стран БРИКС. Это проявление объективного процесса формирования многополярного мира", - добавил президент РФ.
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По его словам, в рамках расширения и укрепления такого формата равных отношений между странами можно добиться цели создания многополярного мира быстрее на основе объединения усилий.
Как отметил президент РФ, диалог о расширении БРИКС был сложным. Но в значительной степени благодаря усилиям председательствующего на саммите президента ЮАР Сирила Рамафосы всем сторонам удалось найти консенсус и договориться, напомнил Путин.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.
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