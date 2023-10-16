https://ria.ru/20231016/bochkarev-1903006777.html

Бочкарев: вокзал для ВСМ Москва – Петербург построят у метро "Рижская"

Бочкарев: вокзал для ВСМ Москва – Петербург построят у метро "Рижская" - РИА Новости, 16.10.2023

Бочкарев: вокзал для ВСМ Москва – Петербург построят у метро "Рижская"

Вокзал для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург построят рядом со станцией метро "Рижская", сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:57

2023-10-16T10:57

2023-10-16T10:57

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вокзал для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург построят рядом со станцией метро "Рижская", сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Вся территория вокруг будущего вокзала преобразится: в планах возвести около 330 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе появится общественная застройка. Это поможет создать комплексную насыщенную городскую среду, полноценно обеспеченную транспортом", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра уточнил, что строительство вокзала запланировано в рамках утвержденного проекта планировки территории. В сообщении отмечается, что построят конкорсы и платформы, где будут останавливаться поезда ВСМ и трех диаметров: МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Предусмотрена также связь с пятым диаметром и надземным переходом к Рижскому вокзалу и одноименной станции метро. Также будет сооружен второй вестибюль станции метро "Рижская" БКЛ. Для улучшения движения автомобилей и городского транспорта планируется организовать парковки, отстойно-разворотную площадку и два остановочных пункта наземного транспорта. Будут реконструированы трамвайная линия с устройством разворотного кольца на площади Рижского вокзала и прилегающая улично-дорожная сеть, добавляется в сообщении. Ранее был утвержден проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Петербурга. Благодаря ВСМ время в пути между двумя крупнейшими агломерациями страны может сократиться почти в два раза.

https://ria.ru/20231013/finansirovanie-1902457450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы